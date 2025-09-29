“Por cada peso invertido en la planta de Envigado, se generan $2,6 en el PIB nacional”: presidente de Renault-Sofasa

Volver a casa después de tanto tiempo no siempre significa retroceder. En el caso de Juan Camilo Vélez, es una vuelta con motor híbrido, luces arriba y una visión clara del camino. Desde Medellín, su ciudad natal, llega a la Presidencia de Renault-Sofasa como el primer colombiano en ocupar este cargo en casi dos décadas.
Lo hace tras 22 años rodando por el mundo con Renault, afinando motores, liderando proyectos globales y entendiendo que fabricar un carro es también diseñar cómo se moverá la vida dentro de ellos.
Con esa chispa encendida eligió estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad EAFIT. Después viajó a Francia a formarse en la Escuela Nacional de Ingenieros de Saint-Étienne, donde completó una maestría en Ingeniería. Allí se acercó al corazón industrial de Renault y descubrió que diseñar un vehículo era mucho más que ensamblar piezas: era pensar en las personas que lo habitarían.