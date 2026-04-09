¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año

El mercado automotor colombiano está viviendo una transformación acelerada. En marzo de 2026, el registro de vehículos eléctricos creció un contundente 267%, con 5.083 unidades matriculadas frente al mismo mes de 2025.
Este salto no solo es estadísticamente llamativo, sino estructural, los eléctricos ya representan el 18,1% del total de vehículos nuevos registrados en el país, según Fenalco y Andi, en el Informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos a marzo de 2026
Según los dos gremios, detrás de este crecimiento hay una combinación de factores. Por un lado, una mayor oferta de modelos, especialmente en segmentos de alto volumen como SUV y automóviles; y, por otro, una demanda que empieza a responder a incentivos tributarios, menores costos operativos y una creciente conciencia ambiental.
Asimismo, entre enero y marzo de 2026 se matricularon 9.349 vehículos eléctricos nuevos, lo que equivale a un crecimiento de 171,3% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) analizadas por Fenalco y la Andi.
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