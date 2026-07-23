Más de 30.000 hogares damnificados recibirán subsidio de $500.000, ¿cuáles son las regiones beneficiadas?

Prosperidad Social anunció el inicio del primer ciclo de pagos de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana, mediante la cual entregará transferencias monetarias a más de 30.000 hogares damnificados por desastres naturales o contingencias oficialmente declaradas. Los desembolsos se realizarán entre el 23 de julio y el 1 de agosto, con una inversión total de 15.122 millones de pesos. Cada hogar beneficiario recibirá 500.000 pesos, recursos que serán entregados mediante la modalidad de giro. Le puede gustar: Renta Ciudadana y Devolución del IVA inician pagos de agosto: revise con su cédula si es beneficiario Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, anunció el inicio de este primer ciclo y explicó que la Línea de Atención a Emergencias constituye el primer mecanismo permanente de Renta Ciudadana diseñado para responder de manera oportuna y focalizada a las familias afectadas por eventos de origen natural o situaciones oficialmente declaradas como desastre.

Antioquia beneficiado

En esta primera fase, las transferencias beneficiarán a familias de 19 municipios ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre. Prosperidad Social explicó que estos municipios completaron el proceso de validación técnica con base en la información oficial certificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los pagos se realizarán a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, en los puntos autorizados para la entrega de los recursos.

¿Cómo fueron seleccionados los hogares beneficiarios?

La entidad precisó que los hogares fueron seleccionados exclusivamente a partir de los listados oficiales de damnificados elaborados por la UNGRD. Prosperidad Social aclaró que no identifica ni certifica a la población afectada, sino que su función consiste en focalizar, validar y coordinar la entrega de las transferencias con base en la información suministrada por las autoridades competentes. Consulte: Renta Ciudadana y Devolución del IVA arranca su tercer ciclo de pagos: estas son las fechas Además, para esta contingencia, los hogares podrán recibir hasta cinco transferencias monetarias, siempre que permanezcan registrados en la emergencia, exista programación operativa para cada ciclo y haya disponibilidad presupuestal.

¿Qué pasa con otros beneficios de Renta Ciudadana?

La entidad explicó que mientras una familia permanezca vinculada a la Línea de Atención a Emergencias, la transferencia correspondiente a la línea Valoración del Cuidado se suspenderá temporalmente para evitar la duplicidad de apoyos dentro del programa. Una vez finalice la contingencia y el hogar salga del registro de la emergencia, retornará automáticamente a su línea regular de Renta Ciudadana, de acuerdo con la normativa vigente. Aunque este apoyo económico no está condicionado al cumplimiento de requisitos, Prosperidad Social recomendó a las familias mantener sus corresponsabilidades en salud y educación, ya que esto facilitará el regreso automático al programa y contribuirá a la protección integral de los niños y al fortalecimiento del capital humano. La entidad recordó que todos los trámites relacionados con Renta Ciudadana son completamente gratuitos y no requieren intermediarios. Asimismo, invitó a los beneficiarios a consultar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social para verificar información, realizar consultas o presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones, con el fin de prevenir posibles fraudes. Entérese: Declaración de renta en Colombia 2025: fechas de septiembre, topes, multas y cómo pagar

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