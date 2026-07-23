Más de 30.000 hogares damnificados recibirán subsidio de $500.000, ¿cuáles son las regiones beneficiadas?

Prosperidad Social anunció el inicio del primer ciclo de pagos de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana, mediante la cual entregará transferencias monetarias a más de 30.000 hogares damnificados por desastres naturales o contingencias oficialmente declaradas.
Los desembolsos se realizarán entre el 23 de julio y el 1 de agosto, con una inversión total de 15.122 millones de pesos. Cada hogar beneficiario recibirá 500.000 pesos, recursos que serán entregados mediante la modalidad de giro.
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Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, anunció el inicio de este primer ciclo y explicó que la Línea de Atención a Emergencias constituye el primer mecanismo permanente de Renta Ciudadana diseñado para responder de manera oportuna y focalizada a las familias afectadas por eventos de origen natural o situaciones oficialmente declaradas como desastre.