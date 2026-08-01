¡Más horas de rumba! Alcaldía de Medellín amplió los horarios de bares y discotecas por la Feria de las Flores

La Alcaldía de Medellín autorizó la ampliación temporal de los horarios de funcionamiento para establecimientos de comercio nocturno con motivo de la Feria de las Flores. La decisión, establecida mediante el Decreto 1495 del 30 de julio de 2026, comenzó a regir el 31 de julio y estará vigente hasta el 9 de agosto en diez corredores turísticos de la ciudad, con el objetivo de atender el incremento esperado de visitantes, fortalecer la actividad económica y respaldar al sector del entretenimiento durante una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año.

La medida permite que los establecimientos extiendan su operación más allá del horario habitual. Los negocios que no hacen parte del programa Convive La Noche podrán funcionar una hora adicional, mientras que los establecimientos vinculados a esta estrategia tendrán autorización para operar dos horas más. “Se amplía el horario de una hora para quienes no hagan parte del programa Convive la Noche y dos horas para quienes sí hagan parte del programa, en los corredores comerciales que han sido líderes en todas estas apuestas de entretenimiento en nuestra ciudad”, señaló María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín. Además, la funcionaria indicó: “Los establecimientos que no hacen parte del Programa Convive La Noche podrán operar una hora adicional frente a su horario habitual, mientras que los negocios vinculados a este programa tendrán autorización para funcionar dos horas más”. Entérese: La serpiente de siete metros y 50 bonsáis que puede ver en Medellín durante la Feria de las Flores

Diez corredores turísticos tendrán la ampliación de horarios

La ampliación de horarios aplicará en 10 corredores turísticos de Medellín: Las Palmas, Manila, Provenza de El Poblado Centro, la carrera 70, la carrera 68, la carrera 65 en el sector Gratamira de Castilla, la calle 33, la carrera 45 en Manrique, la carrera 92 en Aranjuez y la avenida Ayacucho. Según la Administración Distrital, estos sectores concentran una alta actividad comercial y una importante afluencia de visitantes durante la Feria de las Flores, por lo que la medida busca facilitar el desarrollo de la actividad económica en ese periodo. Lea más: Gospel Park 2026 en la Feria de las Flores: fechas, artistas y novedades del festival

Proyecciones de turismo y controles durante la medida

La administración sustentó la ampliación de horarios en las proyecciones de movilidad y turismo para esta edición de la Feria de las Flores. De acuerdo con las estimaciones oficiales, se espera la llegada de entre 67.000 y 74.000 turistas internacionales por vía aérea, además de más de 260.000 pasajeros por transporte terrestre. A estas cifras se suma una ocupación hotelera proyectada entre el 70 % y el 75 %, lo que representa un incremento en la demanda de servicios como restaurantes, bares, hoteles y otros establecimientos relacionados con el turismo. Para verificar el cumplimiento de la medida, la Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, realiza operativos permanentes de control sobre los horarios de cierre autorizados, los niveles de ruido y el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Siga leyendo: Cambios en el servicio del metro de Medellín: Así serán los horarios y medidas para este fin de semana de Feria de Flores

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