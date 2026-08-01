A días del cambio de Gobierno, Petro deja a Edwin Palma al frente de tres ministerios: Minas, Trabajo y Vivienda

A Gustavo Petro le quedan seis días en la Casa de Nariño y, en ese corto margen de tiempo, dejó a Edwin Palma Egea con responsabilidades en tres ministerios. El mandatario designó al actual ministro de Minas y Energía como ministro ad hoc de Trabajo y Vivienda para resolver dos asuntos específicos que quedaron sin titular con competencia para avanzar en esos trámites.
La decisión quedó consignada en el decreto 0905 del 30 de julio de 2026, mediante el cual Palma fue nombrado ministro del Trabajo ad hoc y ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc. Así, durante los últimos días del Gobierno Petro, un mismo funcionario tendrá participación en tres despachos ministeriales.
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