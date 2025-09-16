x

Industria petrolera en Colombia pasa por una de sus peores crisis por caída en producción y baja inversión, ¿cuáles son los riesgos?

La industria petrolera colombiana atraviesa en 2025 una crisis marcada por caída productiva, precios bajos e inversión mínima, lo que amenaza estabilidad fiscal nacional.

  • Entre enero y julio de 2025 la producción de petroleó cayó 4,3% anual, con su nivel más bajo registrado en abril (–9,6%). FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

El sector petrolero colombiano se enfrenta en 2025 a uno de sus escenarios más adversos en la última década.

La producción de crudo entre enero y julio alcanzó en promedio 746.826 barriles diarios, un 4,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Abril marcó el punto más crítico, con una caída del 9,6%, siendo el nivel más bajo desde junio de 2021.

Lea más: USO lanza fuerte crítica a Petro: “Es un error frenar la producción de petróleo y gas en Colombia”

El centro de pensamiento ANIF advirtió que esta coyuntura pone en riesgo la estabilidad fiscal y complica la transición energética, pues el país depende de las regalías petroleras para financiar programas sociales y proyectos de diversificación productiva.

Choques externos y tensiones geopolíticas afectan los precios del crudo

El contexto internacional ha sido determinante en esta crisis. La guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y la política energética de Estados Unidos bajo la administración Trump han generado una fuerte volatilidad en los mercados.

A ello se suma la decisión de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de aumentar en 411.000 barriles diarios su producción desde mayo, lo que ha mantenido el precio del crudo en un rango de US$60 a US$70 por barril.

Industria petrolera en Colombia pasa por una de sus peores crisis por caída en producción y baja inversión, ¿cuáles son los riesgos?

Este nivel limita la rentabilidad de proyectos en Colombia y ha golpeado las exportaciones, en lo corrido de 2025, el valor exportado cayó 15,4%, con una disminución de 2,5% en volumen.

Atentados y bloqueos agravan la caída productiva interna

No todo se explica por factores externos. En abril, atentados contra el Oleoducto Bicentenario interrumpieron la producción en Caño Limón, Arauca, mientras bloqueos comunitarios afectaron operaciones en Rubiales y Caño Sur Este, en el Meta.

Estos episodios incidieron en que el subsector petrolero, que representa el 60% de la actividad de minas y canteras, registrara una caída acumulada de 5,3% en 2025.

Además conozca: En tres años de Petro las ganancias de Ecopetrol bajaron $8,5 billones

El carbón, con una participación cercana al 20% del sector, también sufrió un retroceso de 10,7%. En conjunto, el valor agregado de minas y canteras se contrajo 7,6%.

Industria petrolera en Colombia pasa por una de sus peores crisis por caída en producción y baja inversión, ¿cuáles son los riesgos?

Inversión exploratoria en mínimos históricos

La dinámica de inversión refleja el deterioro estructural. La actividad de taladros, indicador clave para medir la exploración, cayó 27,7% entre noviembre de 2022 y julio de 2025.

Los equipos de perforación pasaron de 60 a 31 en ese lapso, lo que compromete la reposición de reservas.

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) estima que la inversión exploratoria en 2025 será de 740 millones de dólares, un 18% menos que en 2024 y el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

A la reducción en capital se suman la minería ilegal, los atentados terroristas y los bloqueos sociales, que aumentan la incertidumbre del sector.

La contracción petrolera ya se refleja en las cuentas públicas. Durante el primer trimestre de 2025, las regalías por hidrocarburos cayeron 5,3% frente al mismo periodo de 2024. Además, la balanza de pagos se ha deteriorado y el peso colombiano enfrenta mayor presión frente al dólar.

ANIF advirtió que “mientras el país busca acelerar su transición energética, se queda sin recursos para financiarla”.

Esta paradoja plantea un dilema para la política económica: cómo mantener la estabilidad fiscal y, al mismo tiempo, avanzar hacia la descarbonización.

“La realidad actual exige medidas urgentes para estabilizar un sector que sigue siendo fundamental para las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica”, se lee en el informe de ANIF.

Además: “La manera más rápida de resolver el problema de gas es haciendo fracking”: Felipe Bayón, CEO de GeoPark

Utilidad para la vida