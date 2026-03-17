Los riesgos que anticiparon los informes y hoy rodean a Ricardo Roa en Ecopetrol

Desde agosto de 2023, los posibles riesgos alrededor de la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol ya habían sido advertidos al interior de la compañía. Lo que en ese momento se planteó como un ejercicio de debida diligencia y prevención, hoy toma otra dimensión tras las decisiones judiciales recientes y los escenarios que comienzan a materializarse. Un informe de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, titulado “Debida Diligencia y Recomendaciones Presidente Roa”, incluyó el análisis de firmas internacionales como Shearman & Sterling y Miller & Chevalier. Ambas coincidieron en que, en ese momento, “no es necesario separar temporalmente [al presidente] de sus funciones dado que, a la fecha, no existe investigación formal”, pero sí dejaron sobre la mesa una alerta clave: la necesidad de monitoreo constante. Además, recomendaron la creación de un comité especial dentro de la junta directiva para evaluar escenarios y hacer seguimiento al caso, anticipando que la situación podía evolucionar. Ese punto hoy cobra relevancia, especialmente porque el documento también advertía un riesgo concreto: la posibilidad de que el auditor externo llegara a perder confianza en la presentación de los estados financieros si la situación jurídica del presidente se deterioraba. Le puede interesar: Informe de Control Risks enreda a Ecopetrol y a Roa

De la prevención al riesgo reputacional y de mercado

El análisis inicial no se centraba únicamente en eventuales sanciones legales, sino en el impacto reputacional y en la confianza del mercado. En ese sentido, el informe advertía sobre un “riesgo interno primario” relacionado con la posibilidad de perder la confianza del auditor externo en los estados financieros, un escenario que podría tener efectos directos sobre la credibilidad de la compañía. Ese enfoque preventivo fue profundizado meses después. El 13 de marzo de 2024, la consultora Control Risks entregó un nuevo informe que planteó distintos escenarios de riesgo para Ecopetrol y su junta directiva. El documento funcionaba como una herramienta para anticipar cómo decisiones, investigaciones o factores externos podrían afectar a la empresa. Uno de los escenarios más sensibles era el de una eventual imputación de cargos contra Roa por su rol en la campaña presidencial de 2022. Según el informe, este escenario tendría un impacto alto debido al aumento del escrutinio político y mediático, así como a los cuestionamientos sobre la gobernanza corporativa.

Los escenarios que anticipaban investigaciones en Colombia y EE. UU.

El informe de Control Risks fue más allá y describió una escalada de riesgos. En el denominado “escenario 3”, se contemplaba la apertura de investigaciones formales en Colombia mientras Roa se mantuviera como presidente de Ecopetrol. Allí se advertía que esto incrementaría “significativamente el escrutinio público, la presión mediática y la tensión política” alrededor de la compañía. Entre las causas, el documento señalaba posibles investigaciones por “presunta influencia indebida en el otorgamiento de contratos con el Estado” y “conflictos de interés en decisiones que involucran a Ecopetrol o sus filiales”. Es decir, no solo se trataba de un riesgo político, sino de decisiones empresariales que podían ser cuestionadas. El escenario más crítico era el número cinco: la posibilidad de investigaciones en Estados Unidos. El informe indicaba que este panorama era “creíble en un plazo de 6 a 18 meses” y advertía que la información pública disponible sobre las relaciones personales, profesionales y comerciales de Roa y su entorno “podría ser suficiente para provocar una investigación preliminar por parte de la SEC”. Este punto era especialmente delicado por la exposición internacional de Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la hace susceptible a investigaciones regulatorias fuera de Colombia. Lea más: ¿Por qué Ricardo Roa no renuncia como gerente de Ecopetrol si fue imputado por tráfico de influencias?

De los escenarios a los hechos: las investigaciones en curso