Amor-Acuyá: de experimento casero a ser catalogado uno de los mejores helados del mundo

Forasteros llegan a El Poblado, en Medellín, en busca de los famosos helados caseros de maracuyá con chocolate. Y no es para menos, han sido catalogados entre los mejores del mundo. La curiosa fórmula ha deleitado en más de una ocasión los paladares de los más exigentes heladeros a nivel global. Detrás de dicho éxito está una emprendedora paisa que trabaja cada día por perfeccionar aún más cada sabor que llena de colores sus vitrinas.
Se trata de Daniela Lince Ledesma, de 32 años, quien comenzó hace 16 años a forjar los cimientos de un negocio exitoso que ya cuenta con tres sedes en Medellín, dos fábricas de producción y que genera casi 50 empleos de forma directa.
Basta hablar unos minutos con Daniela para comprender que es de esas mentes creativas que se mueven aquí y allá en busca de mejorar cada vez más procesos y fórmulas.
Sin embargo, para ella no existe una única fórmula que la llevó a convertirse en emprendedora. “Yo no sé si ser emprendedor es algo que se lleva interno o es por la formación de la familia. Lo mío simplemente fue un gusto a algo y también por ejemplo de mis papás”.
Y es que esta empresaria se crió entre hornos, olor a pizza y con ejemplo de dos emprendedores: William y Gloria, sus papás y también dueños de una cadena de pizzas en el barrio Buenos Aires.
Para Ledesma, lo normal no era crecer para ganarse la vida como empleada en una compañía. Su espejo siempre fue sus progenitores, pues nunca los vio como empleados, sino dirigiendo su propio negocio.
Desde niña acompañaba a sus padres a ferias gastronómicas y a los negocios familiares, donde su padre la motivaba a preparar postres para vender y “tener su platica”.
Esa dinámica, marcada por el trabajo independiente, moldeó su visión del mundo laboral. Para Daniela, emprender no era una meta, sino prácticamente una extensión natural de su entorno.