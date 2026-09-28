Más de $3 billones están en mora por servicios públicos: ¿quiénes deben más?

Durante los tres días del Congreso de Andesco 2026, el sector de servicios públicos expuso la compleja coyuntura que atraviesa el país, marcada por una brecha del 5% entre la energía disponible y la demanda de los hogares.
A esta situación se suma la presión sobre la caja de las empresas. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones señala que el sector público y los usuarios adeudan más de $3,1 billones por conceptos relacionados con la Opción Tarifaria y el pago de subsidios para los estratos 1 y 2.