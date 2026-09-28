Más de $3 billones están en mora por servicios públicos: ¿quiénes deben más?

Durante los tres días del Congreso de Andesco 2026, el sector de servicios públicos expuso la compleja coyuntura que atraviesa el país, marcada por una brecha del 5% entre la energía disponible y la demanda de los hogares. A esta situación se suma la presión sobre la caja de las empresas. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones señala que el sector público y los usuarios adeudan más de $3,1 billones por conceptos relacionados con la Opción Tarifaria y el pago de subsidios para los estratos 1 y 2.

La preocupación es que el pico del fenómeno de El Niño está cada vez más cerca en Colombia. La probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre ya es de un 98%, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Por ende, para las empresas de servicios públicos es de gran relevancia que las personas ahorren por lo menos un 10% de energía para el último trimestre del año (octubre - diciembre). De hecho, en el país ya se presenta un racionamiento de agua programado en diferentes regiones con el fin de alejar el fantasma de un apagón, que devolvería a los nacionales a una realidad que enfrentó el país en 1992. Le puede interesar: “Tenemos que ahorrar energía, el descalce entre oferta y demanda ya es del 5%”: Andesco

La Opción Tarifaria

Una de las obligaciones más antiguas corresponde a la Opción Tarifaria, un mecanismo regulatorio creado en Colombia durante la pandemia de 2020 y que permitió congelar o limitar el incremento de las tarifas de energía eléctrica. La medida buscaba evitar un impacto drástico en los bolsillos de los hogares, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Para dimensionar el tamaño de esta obligación, en 2024 el saldo de la Opción Tarifaria era de $5 billones. De ese monto, 50% correspondía a las familias de la Costa Caribe. En su momento, el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a que la Nación asumiría ese costo, pero la realidad es que no logró pagar la totalidad de ese pasivo.

Deuda de los subsidios

El otro gran dolor de cabeza es la deuda del sector público correspondiente a los subsidios de gas y energía eléctrica destinados a suavizar las tarifas para los primeros estratos socioeconómicos. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que se ha avanzado en el pago de estas obligaciones y afirmó: “Hoy estamos en 1,6 billones que correponden a gas y energía, cuando estábamos al final del gobierno de Gustavo Petro con $3 billones largos que se debían. O sea, ahí estamos avanzando”, reconoció. Lea más: Colombia enfrenta déficit de energía de 8,6% y prepara varias subastas para 2027: MinMinas

Persiste deuda de Air-e

Otra de las principales preocupaciones para Andesco obedece a la deuda de Air-e con las empresas generadoras de energía. Estos recursos son considerados fundamentales para negociar y almacenar energéticos, asegurar la importación y el abastecimiento de gas natural y combustibles líquidos, además de garantizar la disponibilidad de carbón en medio de El Niño. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que los niveles de los embalses comiencen a disminuir (ver gráfico). Si esto ocurre, las centrales térmicas (es decir, las que generan electricidad por medio de carbón, gas y otros combustibles) tendrían que asumir una mayor participación en la generación eléctrica. Para hacerlo, las plantas necesitan contar previamente con los recursos necesarios para asegurar sus insumos y mantener disponibles sus activos.

La deuda

Sánchez también se refirió a la situación financiera de Air-e y a las conversaciones que se adelantan para evitar que el crecimiento de esa deuda genere mayores dificultades para el sistema. “Sobre Air-e, hay una mesa para evitar que Air-e se convierta en esa vena rota que puede quebrar el sistema. Necesitamos que se reestructure”, sostuvo. Agregó que la deuda de la compañía pasó de $500.000 millones a $3,3 billones en cerca de dos años y, tras la intervención del anterior gobierno, planteó la necesidad de realizar un cambio para evitar problemas hacia el futuro. No obstante, los mayores afectados de la situación, además de los usuarios, son las empresas que generan energía en sus plantas. La propuesta de ese sector consiste en congelar y negociar esos $3,3 billones de deuda acumulada de Air-e mediante un acuerdo de pagos, pero detener el crecimiento de nuevas obligaciones. El objetivo de esta propuesta es que las empresas puedan contar con caja suficiente para atender la presión que podría generar El Niño. Conozca también: “Es paja”: presidente del GEB advierte que gas venezolano y Sirius no resolverán la escasez en Colombia

Ya empezaron los pagos

El 16 de septiembre, el Ministerio de Hacienda anunció un primer desembolso de $300.000 millones que serán destinados al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. El giro total prometido al sector asciende a $1,5 billones, una suma que corresponde a cerca de la mitad de la deuda y que será entregada mediante varios pagos. De esta manera, el sector de servicios públicos enfrenta simultáneamente una brecha entre oferta y demanda de energía, obligaciones pendientes por subsidios, Opción Tarifaria y la deuda acumulada de Air-e. Mientras tanto, las empresas buscan preservar la liquidez necesaria para responder a las necesidades de abastecimiento energético.

Recuperar la confianza

Sobre la situación, el vicepresidente José Manuel Restrepo, mencionó que el país ha atravesado cuatro años de pérdida de confianza y de ataques recurrentes contra sectores relacionados con los servicios públicos. En el caso energético, afirmó que la administración anterior dejó una parálisis de la inversión y retrasos que actualmente el nuevo Gobierno busca superar. Por esa razón, insistió en que la tarea del Gobierno debe concentrarse precisamente en recuperar la confianza de los inversores y en ponerse al día financieramienta con el sector. Bloque de preguntas y respuestas