Este es el teatro de Medellín preferido por los grupos emergentes de la ciudad para estrenar sus obras

En 1987, cinco directores de teatro de la ciudad crearon la Corporación Casa del Teatro de Medellín, un lugar común para realizar sus montajes y proyectos. Desde hace 23 años, tiene su sede en el barrio Prado Centro (Calle 59 50a 25), en un inmueble del distrito que tiene en comodato.
Clara Pabón Duarte, directora administrativa y financiera de la corporación, explicó que Casa del Teatro no tiene la estructura de un grupo de teatro estable, sino que hace las veces de plataforma que invita a directores, actores y colectivos a hacer parte de su programación. Con el paso del tiempo, el director y dramaturgo Gilberto Martínez asumió un papel central en el desarrollo artístico de la entidad.
En 2002, Martínez donó su biblioteca personal a la corporación, lo que dio origen a la Biblioteca Especializada en Artes Escénicas Gilberto Martínez, considerada una de las más completas del país en su campo. Actualmente reúne más de once mil títulos entre libros, revistas e investigaciones. El catálogo puede consultarse en línea y el servicio incluye préstamo interbibliotecario.
La biblioteca mantiene convenios con la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria Débora Arango, estudiantes de Pequeño Teatro y salas vinculadas a la Asociación Medellín en Escena. Inicialmente, el acuerdo con la Universidad de Antioquia cubría solo la Facultad de Artes, pero hoy beneficia a toda la comunidad universitaria.
La sala principal es de pequeño formato y tiene un aforo base de 60 espectadores, ampliable hasta 70 según las necesidades técnicas. Es un escenario con graderías móviles que permiten distintas configuraciones espaciales. La programación es continua durante el año: inicia en la segunda semana de febrero y se extiende hasta la segunda semana de diciembre, con funciones habituales de jueves a sábado a las 7:30 p. m.