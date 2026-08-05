Acolgen denuncia supuesto “hostigamiento institucional” tras investigación de la SIC a Enel, Celsia y AES

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) reaccionó al anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de formular pliego de cargos contra Enel Colombia S.A. E.S.P., AES Colombia & Cía. S.C.A. E.S.P. y Celsia Colombia S.A. E.S.P., por una posible afectación a la libre competencia en el Mercado de Energía Mayorista.
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, señaló que la decisión de la SIC no debe analizarse como un hecho aislado y aseguró que representa, según su posición, la continuidad de una serie de actuaciones que han generado presión sobre el sector generador durante los últimos años.
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“El anuncio realizado por la SIC sobre una investigación contra tres agentes generadores de energía no puede analizarse como un hecho aislado. Es el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador”, señaló Gutiérrez.