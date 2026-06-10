Bavaria enfrenta cargos por presuntas restricciones a la competencia en el mercado cervecero

Bavaria enfrenta una investigación administrativa para establecer si la compañía incumplió los compromisos que asumió en 2022 para cerrar anticipadamente otra investigación relacionada con presuntas restricciones a la libre competencia en el mercado cervecero.
Así lo dio a conocer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 41359 del 3 de junio de 2026 y busca determinar si la empresa mantuvo prácticas comerciales incompatibles con las garantías aceptadas hace cuatro años. De comprobarse los hechos, Bavaria podría enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.