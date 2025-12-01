Así puede calcular cuánto le llegará de prima de fin de año según su salario

El pago de la prima decembrina es el más importante del año. Sea para cubrir obligaciones, ahorrar o invertir,al menos 10,6 millones de trabajadores están esperando el desembolso del beneficio, el cual debe ser consignado antes del 20 de diciembre. Un cálculo realizado por Asofondos reveló que se pagarán hasta $15,1 billones en primas. Esto es lo que tiene que saber sobre su cálculo. Porvenir explica que la prima de diciembre es un ingreso extra que llega a los trabajadores como fruto del trabajo en el segundo semestre del año. “Si se trabajó de julio a diciembre completo, corresponde el equivalente aproximado a 15 días de salario”, asegura la AFP. Así no se haya trabajado el lapso completo, también se genera un pago de acuerdo a los días que se laboró durante el período. Entérese: ¿Quiénes son los trabajadores que no reciben prima en diciembre? Esto dice la ley

¿Cómo se calcula la prima de fin de año?

La forma correcta para calcular el pago esel salario mensual promedio más el auxiliar de transporte, en caso de que aplique. Lo anterior se multiplica por los días trabajados durante el semestre y se divide entre 360 días. Un ejemplo ofrecido por Porvenir muestra que un salario de $3 millones, más un auxiliar de transporte de $200.000, es de $3,2 millones. Esta cifra debe multiplicarse por 180 días trabajados y dividirse entre 360.El resultado es $1,6 millones; es decir, la prima que recibiría un trabajador con ese salario base. La AFP recomienda una las personas que tienen comisiones, horas extra y recargos que deben sacar el promedio mensual de lo ganado en el semestre y úsalo como base en la misma fórmula. Puede leer: ¿Cuándo pagan la prima en Colombia y cómo usarla bien? Guía completa 2025 Diego Galvis, docente de Administración de Empresas de Uniminuto sede Bello, lo resumió así: “La prima de servicios se calcula con el salario base del trabajador, por los días trabajados durante el semestre, dividido por los días del año. En caso de que el empleado haya trabajado de corrido los 6 meses se divide por 2, es decir 180 días que equivalen a la mitad de esos días del año”. También agregó que la prestación social obligatoria se aplica para todos los trabajadores dependientes con contrato laboral, sin importar si el contrato está escrito o no, ni el tipo de contrato (fijo, indefinido, por obra o labor). “Las personas que no reciben prima son aquellos que no tienen en su contrato no tienen derecho a las prestaciones de ley como los independientes y prestadores de servicios donde ellos mismos son los responsables de sus prestaciones de ley”, añadió el docente.

La prima de fin de año es una oportunidad para fortalecer la salud financiera

Cabe recordar que este ingreso adicional, que muchas veces se destina al consumo o a los gastos de temporada, puede convertirse en una gran oportunidad para fortalecer la salud financiera si se gestiona con estrategia. En el país, todos los empleados con un contrato laboral formal, ya sea por obra o labor, indefinido o a término fijo, reciben la prima de fin de año. Esto incluye a aquellos que están en teletrabajo y trabajadores con vinculación laboral. Así mismo, los pensionados son beneficiarios de una prima navideña o mesada 13, que es un pago extra de su pensión en diciembre. En Colombia las empresas tienen la posibilidad de comenzar a pagar la prima desde el 1 de diciembre hasta el 20 del mismo mes.

De acuerdo con Jonathan Mishaan, CEO de la compañía de financiamiento KOA, “la prima de fin de año es una herramienta poderosa de planificación financiera, ya que permite a los trabajadores impulsar sus objetivos personales o familiares sin afectar su flujo mensual”. Usar parte de la prima es una oportunidad para fortalecer la salud financiera. Por ejemplo, a través de productos de ahorro e inversión como los CDT digitales, los cuales son una gran alternativa debido a su facilidad de acceso para que muchos colombianos puedan cumplir metas a futuro. Mishaan afirmó que la prima es un ingreso temporal que se puede transformar en un activo que aporta estabilidad y bienestar a largo plazo. Conozca más: ¿Su empresa le debe dar una prima extralegal? Le explicamos qué es y a quiénes aplica Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, aseguró que las personas suelen usar la prima para comprar regalos o viajes, pero pocas personas lo usan para algo diferente, como hacer sus primeras inversiones. “Ojalá la gente se tomara el tiempo de, con la prima, empezar a invertir. Si una persona tiene deudas, lo primero que debe hacer es pagarlas. En caso de que no las tenga, sería muy bueno que las personas aprovechen para abrir un CDT, comprar su primera acción o entrar en un fondo.

¿Qué hacer si no le pagan la prima de fin de año?