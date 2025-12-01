Así puede calcular cuánto le llegará de prima de fin de año según su salario

El pago de la prima decembrina es el más importante del año. Sea para cubrir obligaciones, ahorrar o invertir,al menos 10,6 millones de trabajadores están esperando el desembolso del beneficio, el cual debe ser consignado antes del 20 de diciembre.
Un cálculo realizado por Asofondos reveló que se pagarán hasta $15,1 billones en primas. Esto es lo que tiene que saber sobre su cálculo.
Porvenir explica que la prima de diciembre es un ingreso extra que llega a los trabajadores como fruto del trabajo en el segundo semestre del año.
“Si se trabajó de julio a diciembre completo, corresponde el equivalente aproximado a 15 días de salario”, asegura la AFP. Así no se haya trabajado el lapso completo, también se genera un pago de acuerdo a los días que se laboró durante el período.
