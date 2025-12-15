Dian anuncia subasta virtual de maquinaria, joyas y vehículos, ¿cómo participar?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en coordinación con el Banco Popular, anunció una nueva subasta pública virtual de bienes.
El remate será el martes 16 y el jueves 18 de diciembre de 2025. El proceso se desarrollará a través de la plataforma digital El Martillo, operada por el Banco Popular.
La subasta estará disponible desde las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre, y permitirá a los ciudadanos participar de manera remota y segura.