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El precio del petróleo se acerca a US$110 por un ataque a yacimiento de gas en Irán

El ataque a South Pars por parte de Israel buscaría cortar una importante fuente de ingresos para las fuerzas armadas iranís.

  • Antes del mediodía, en Colombia, el precio del crudo Brent se cotizaba a US$108,29 el barril, impulsado por el conflicto en Oriente Medio. FOTO AFP
    Antes del mediodía, en Colombia, el precio del crudo Brent se cotizaba a US$108,29 el barril, impulsado por el conflicto en Oriente Medio. FOTO AFP
Colprensa
Diario La República
hace 4 horas
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Los precios del petróleo se dispararon hasta US$109,9 después de que Israel atacara el yacimiento de gas de South Pars en Irán, que representa un tercio de la mayor reserva mundial de gas natural y que es compartida con Qatar.

Al parecer, el ataque tenía como objetivo cortar una importante fuente de ingresos para la Guardia Revolucionaria iraní.

Analistas advirtieron de que cualquier ataque en South Pars aumentaría la posibilidad de represalias por parte de Irán contra instalaciones energéticas del Golfo, incluidas las pertenecientes a las principales petroleras en Qatar.

El mando militar conjunto de Irán afirmó que intensificaría la guerra de “nuevas maneras” tras el ataque, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar condenó los bombardeos.

Noticias previas del crudo

Al inicio de la jornada, los precios del petróleo observaron una rebaja, después de que Irak reanudara las exportaciones de crudo a través del oleoducto hacia el puerto mediterráneo turco de Ceyhan, suscitando esperanzas de un cierto alivio ante las interrupciones en el suministro de los productores del golfo Pérsico.

No obstante, ante la ausencia de señales de distensión en el conflicto con Irán, los precios de referencia de los futuros del Brent se han situado por encima de los US$100 por barril durante las últimas cuatro sesiones.

En Irak, fuentes de North Oil Company indicaron que se reanudaron las exportaciones a través del oleoducto después de que Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán acordaron en la víspera reanudar los flujos. Dos responsables del sector petrolero señalaron la semana pasada que Irak pretende bombear al menos 100.000 barriles por día a través del puerto.

“A pesar de este avance, el alivio del suministro sigue siendo limitado, ya que la producción de Irak se sitúa en cerca de un tercio de los niveles previos a la crisis y el tráfico de petroleros a través de Ormuz sigue estando muy restringido”, señaló Soojin Kim, analista de Mufg.

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