El precio del petróleo se acerca a US$110 por un ataque a yacimiento de gas en Irán

Los precios del petróleo se dispararon hasta US$109,9 después de que Israel atacara el yacimiento de gas de South Pars en Irán, que representa un tercio de la mayor reserva mundial de gas natural y que es compartida con Qatar.

Al parecer, el ataque tenía como objetivo cortar una importante fuente de ingresos para la Guardia Revolucionaria iraní.

Analistas advirtieron de que cualquier ataque en South Pars aumentaría la posibilidad de represalias por parte de Irán contra instalaciones energéticas del Golfo, incluidas las pertenecientes a las principales petroleras en Qatar.

El mando militar conjunto de Irán afirmó que intensificaría la guerra de “nuevas maneras” tras el ataque, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar condenó los bombardeos.