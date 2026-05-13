Se le atribuye al ELN la quema de un bus en El Cerrito, Santander: esto se sabe

La Gobernación de Santander le atribuyó al ELN la incineración de un bus de la empresa Concorde que cubría la ruta Cúcuta - Bogotá el martes. Según la información conocida, hombres armados obligaron a los pasajeros a descender y quemaron el vehículo junto con todas sus pertenencias. El secretario del Interior del departamento, general Óscar Hernández, señaló que este no sería el único acto terrorista que habría cometido esta organización criminal. “No solo con la incineración del bus donde bajan los pasajeros, no les permiten retirar sus pertenencias, incineran sus pertenencias y el bus atentando contra la integridad y la vida de nuestros pasajeros y atentando el derecho de la libre movilidad. Asimismo, desafortunadamente también sobre el mismo sector y en la misma hora integrantes de ELN accionan sus armas contra un bus de la misma empresa que no hizo el pare afectando a y aterrorizando a todos los pasajeros”, dijo Hernández.

Amplíe la noticia: Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo, con más de 7 millones El ataque no dejó personas heridas. Sin embargo, incrementó la preocupación entre los habitantes del sector, especialmente por la seguridad en esta vía de transporte. La preocupación de la comunidad radica, sobre todo, en la importancia de esta ruta, considerada un eje fundamental para el flujo comercial y la movilidad entre el oriente del país y la zona del Catatumbo, que está bajo el asedio de diferentes grupos terroristas.

Refuerzo en la seguridad

Frente a la escalada de hechos terroristas, las autoridades departamentales reforzaron los protocolos de seguridad en esta zona. La alerta ha aumentado en los lugares donde persiste la presencia de este grupo armado, especialmente en zonas bajo la influencia del ELN en Barrancabermeja, la provincia de García Rovira y el municipio de Coromoro. Lea también: Más de 2,2 millones de reclamos contra EPS en 2025: Nueva EPS, Salud Total y Sanitas son las que reciben más quejas El objetivo del despliegue sería lograr un mayor control institucional en la zona, y en particular en las vías de transporte y acceso.

Sobre esto, el secretario del Interior del departamento, general Óscar Hernández, fue enfático al señalar que los esfuerzos institucionales no darán marcha atrás para proteger a la población civil. Según explicó el funcionario, “se mantiene un monitoreo permanente para anticiparse a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana y evitar la expansión de grupos armados en el territorio”. Lea también: Fuerzas Militares bombardean anillo de seguridad del ELN en el Catatumbo: hay siete muertos

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