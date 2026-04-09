Ganaderos perderían 350 millones de dólares por freno a exportaciones de carne bovina

En su alocución de esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno evaluará la suspensión de las exportaciones de carne bovina. El mandatario sostuvo que las ventas al exterior han reducido el inventario nacional, presionando al alza los precios en el mercado interno.
“El país no cuenta con los excedentes suficientes. Aunque se ponga en riesgo nuestra balanza comercial, nuestra prioridad es que baje el precio de la carne de los colombianos”, afirmó el jefe de Estado.
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