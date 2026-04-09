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Ganaderos perderían 350 millones de dólares por freno a exportaciones de carne bovina

El aumento del precio de la carne bovina en Colombia responde al mayor consumo de los hogares, impulsado por el incremento del salario mínimo y el mayor ingreso disponible, según explicó Fedegán. Este repunte en la demanda interna ha presionado al alza el valor de la proteína en el mercado nacional.

  • Las exportaciones de carne equivalen solo a 4% de la producción nacional. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Las exportaciones de carne equivalen solo a 4% de la producción nacional. FOTO: Manuel Saldarriaga
Diario La República
hace 1 hora
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En su alocución de esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno evaluará la suspensión de las exportaciones de carne bovina. El mandatario sostuvo que las ventas al exterior han reducido el inventario nacional, presionando al alza los precios en el mercado interno.

“El país no cuenta con los excedentes suficientes. Aunque se ponga en riesgo nuestra balanza comercial, nuestra prioridad es que baje el precio de la carne de los colombianos”, afirmó el jefe de Estado.

Puede leer: Solo el 4% de la carne de res colombiana se exporta: ¿por qué Petro insiste en prohibir sus ventas externas?

Pérdidas por suspensión de exportaciones de carne bovina desde Colombia

Hay que considerar que el precio promedio del ganado gordo por kilo se incrementó en 10,2% en el último año, al pasar de $8.429 el kilo de marzo de 2025 a $9.296 para marzo de este año.

No obstante, si se llegase a aprobar una suspensión en las exportaciones, los ganaderos perderían casi US$400 millones.

De acuerdo con un informe del Fondo Nacional del Ganado de Fedegan, el portafolio exportador del sector en 2025 sumó US$338,9 millones.

De este total, US$148,5 fueron por concepto de exportaciones de carne de res, US$178 millones corresponden a exportaciones de animales en pie, y US$12,4 millones corresponden a exportaciones de despojos y vísceras.

En contexto: Contrabando hacia Venezuela estaría entre las razones de la disparada del precio de la carne

Destinos de exportaciones de carne bovina

Los principales destinos de los exportaciones de carne el año pasado fueron China con 18.770 toneladas y un monto de US$91,7 millones. Le siguió Argelia con 3.440 toneladas y un monto de US$18,8 millones.

En el tercer lugar está Rusia con 3.601 toneladas y un monto de US$15 millones. El top 5 lo cerró Chile con 1.581 toneladas y US$9,5 millones, y El Salvador con 1.271 toneladas y US$7,4 millones.

Ahora, sobre los animales en pie, sus exportaciones sumaron 227.429 en 2025. Si se tiene en cuenta que el hato nacional es de 29,6 millones de cabezas de ganado, las ventas externas representan menos de 1%.

Con este panorama sectorial en mente, José Félix Lafaurie, contrarió que la subida en el precio se esté dando por las exportaciones, tal como dijo Petro, sino más bien se está dando por un mayor consumo por parte de los hogares.

Fedegan explicó que el factor que subió el precio interno de la proteína fue el mayor consumo de hogares, por el ingreso disponible que implicó alza en el salario mínimo.
Fedegan explicó que el factor que subió el precio interno de la proteína fue el mayor consumo de hogares, por el ingreso disponible que implicó alza en el salario mínimo.

Las exportaciones de carne equivalen solo a 4% de la producción nacional. Esto no genera distorsión sobre el precio interno. El alza en el precio de la carne de res se debe al mayor consumo interno. Eso lo demuestra el mayor sacrificio durante el año pasado, que subió cerca de 6,3% y en el primer bimestre se mantiene en niveles similares a los de 2025”, dijo.

¿Por qué sube el precio de la carne en Colombia?

En esa línea, Óscar Cubillos, jefe de Estudios Económicos de Fedegan, afirmó que “sí ha incrementado el consumo interno de carne de res. Hay un mayor ingreso disponible en los hogares producto del incremento del mínimo en 23,7%”.

Nuevamente, sobre la posibilidad de una suspensión de las exportaciones, Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia dijo que “suspender las exportaciones de carne no es conveniente en este momento, porque abrir esos mercados ha tomado décadas de trabajo y detenerlas podría afectar las relaciones comerciales, y aumentar el riesgo de perder esos mercados”.

Aunque hizo la salvedad de que se debe diferenciar entre las exportaciones de carne y las exportaciones de animales en pie. “Sí hemos insistido en que deben suspenderse las exportaciones de animales en pie, para lograr el propósito del Presidente de bajar el precio, pero no de la carne como tal”, añadió.

Por su parte, Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios, aseguró que más que pensar en suspender las exportaciones debería insistirse en programas de asistencia técnica que ayuden al pequeño y mediano ganadero.

“También se pueden retomar líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas y plazos adecuados para mejora genética, y de alimentación las razas”, finalizó.

InfogrÃ¡fico
Ganaderos perderían 350 millones de dólares por freno a exportaciones de carne bovina

Además: Un kilo de carne cuesta $4.000 más en un año; sube 11,73% en Colombia

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