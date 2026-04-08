Solo el 4% de la carne de res colombiana se exporta: ¿por qué Petro insiste en prohibir sus ventas externas?

El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de prohibir las exportaciones de carne bovina como medida para reducir los precios internos y aliviar la inflación de alimentos.
Durante una alocución, el mandatario aseguró que el país no cuenta con suficientes excedentes de producción, por lo que vender carne al exterior estaría presionando al alza los precios en el mercado local.
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“La exportación de carne no puede seguir. En el país no contamos con excedentes. Con las exportaciones, lo que sucede es que sube el precio de la carne y esto eleva la tasa de inflación de los alimentos”, afirmó el presidente.
Incluso, reconoció que la decisión podría afectar la balanza comercial, pero insistió en que la prioridad es reducir el costo de este alimento para los hogares colombianos.