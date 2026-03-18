Reserva Federal mantiene tasas sin cambios y el dólar en Colombia cierra al alza

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia por segunda reunión consecutiva. Así, siguen en un rango entre 3,5% y 3,75%. La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado y refleja la cautela del banco central frente al entorno económico global. En su comunicado, la entidad advirtió que “las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas”, en referencia al impacto del conflicto en esa región. Según la Fed, la economía estadounidense continúa mostrando señales de crecimiento moderado. El banco central indicó que la actividad económica “se ha expandido a un ritmo constante”.

Sin embargo, también reconoció que el mercado laboral presenta señales mixtas. La creación de empleo se mantiene baja y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses. A esto se suma que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, lo que mantiene la presión sobre la política monetaria. La entidad reiteró que continuará evaluando cuidadosamente los datos económicos y los riesgos antes de tomar nuevas decisiones sobre tasas de interés.

¿Qué factores generan incertidumbre?

La Fed destacó que el entorno económico enfrenta una alta incertidumbre, especialmente por factores internacionales como la guerra en Oriente Medio. El Comité Federal de Mercado Abierto señaló que seguirá monitoreando variables clave como el empleo, la inflación y las condiciones financieras globales. Le puede gustar: Dólar en Colombia: ¿llegará a $3.500 o volverá a $4.000 en 2026? Esto dicen los expertos Además, dejó claro que está preparado para ajustar su política monetaria si surgen riesgos que puedan afectar sus objetivos de estabilidad de precios y máximo empleo.

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