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Reserva Federal mantiene tasas sin cambios y el dólar en Colombia cierra al alza

La Fed mantuvo tasas entre 3,5% y 3,75%, mientras el dólar subió en Colombia a $3.704, en medio de incertidumbre económica y petróleo sobre US$103.

  • La Reserva Federal mantuvo las tasas ante la incertidumbre global y la inflación persistente. FOTO DEPOSITPHOTOS Y RESERVA FEDERAL.
    La Reserva Federal mantuvo las tasas ante la incertidumbre global y la inflación persistente. FOTO DEPOSITPHOTOS Y RESERVA FEDERAL.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia por segunda reunión consecutiva. Así, siguen en un rango entre 3,5% y 3,75%.

La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado y refleja la cautela del banco central frente al entorno económico global.

En su comunicado, la entidad advirtió que “las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas”, en referencia al impacto del conflicto en esa región.

Según la Fed, la economía estadounidense continúa mostrando señales de crecimiento moderado. El banco central indicó que la actividad económica “se ha expandido a un ritmo constante”.

Sin embargo, también reconoció que el mercado laboral presenta señales mixtas. La creación de empleo se mantiene baja y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses.

A esto se suma que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, lo que mantiene la presión sobre la política monetaria.

La entidad reiteró que continuará evaluando cuidadosamente los datos económicos y los riesgos antes de tomar nuevas decisiones sobre tasas de interés.

¿Qué factores generan incertidumbre?

La Fed destacó que el entorno económico enfrenta una alta incertidumbre, especialmente por factores internacionales como la guerra en Oriente Medio.

El Comité Federal de Mercado Abierto señaló que seguirá monitoreando variables clave como el empleo, la inflación y las condiciones financieras globales.

Le puede gustar: Dólar en Colombia: ¿llegará a $3.500 o volverá a $4.000 en 2026? Esto dicen los expertos

Además, dejó claro que está preparado para ajustar su política monetaria si surgen riesgos que puedan afectar sus objetivos de estabilidad de precios y máximo empleo.

¿Cómo reaccionó el dólar en Colombia?

Tras la decisión de la Fed, el dólar cerró la jornada en Colombia en $3.704,23, por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.689,97.

Durante la sesión, la divisa registró un comportamiento moderado, con un precio mínimo de $3.699 y un máximo de $3.713.

En total, se realizaron 1.061 transacciones por un monto de $504 millones, reflejando la actividad del mercado cambiario en el país.

En paralelo, el mercado petrolero mantuvo niveles elevados. El barril de Brent se ubicó en US$103,12, consolidándose por encima de la barrera de los US$100.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) registró una caída de 1,6%, hasta los US$94,65 por barril.

Estos precios continúan influenciados por la tensión geopolítica y las expectativas sobre el suministro global de crudo.

Entérese: EE. UU. levanta sanciones a PDVSA, ¿cuál es el impacto para Colombia?

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