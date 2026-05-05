¿Por qué el teletrabajo beneficia más a los que ya ganan bien? Estudio revela la realidad en Colombia

El mundo del trabajo cambió drásticamente desde 2021. Lo que comenzó como una medida de emergencia se ha convertido en una modalidad que, si bien ofrece bienestar y ahorro en tiempos de transporte, también esconde una cara amarga: el aumento de la brecha salarial en América Latina.
¿Por qué? Un estudio reciente reveló que el teletrabajo en América Latina es una moneda de dos caras. Por un lado, mejora el bienestar al ahorrar tiempo y dinero en viajes o ropa. Por otro, puede causar estrés y aislamiento si no logras desconectarte de la oficina.
La investigación titulada “¿Afecta el teletrabajo a la distribución de los ingresos laborales? Datos empíricos de países sudamericanos” fue desarrollada por los autores Jorge Camusso, Ana Inés Navarro y Juan Cruz Varvello, y analizó cómo el trabajo remoto influye en la desigualdad y la distribución de ingresos en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
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“La muestra muestra que el teletrabajo es realizado principalmente por mujeres (excepto en Ecuador), un resultado que está en línea con la literatura que analiza la participación laboral femenina y el empleo flexible”.