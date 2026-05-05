¿Por qué el teletrabajo beneficia más a los que ya ganan bien? Estudio revela la realidad en Colombia

El mundo del trabajo cambió drásticamente desde 2021. Lo que comenzó como una medida de emergencia se ha convertido en una modalidad que, si bien ofrece bienestar y ahorro en tiempos de transporte, también esconde una cara amarga: el aumento de la brecha salarial en América Latina. ¿Por qué? Un estudio reciente reveló que el teletrabajo en América Latina es una moneda de dos caras. Por un lado, mejora el bienestar al ahorrar tiempo y dinero en viajes o ropa. Por otro, puede causar estrés y aislamiento si no logras desconectarte de la oficina. La investigación titulada “¿Afecta el teletrabajo a la distribución de los ingresos laborales? Datos empíricos de países sudamericanos” fue desarrollada por los autores Jorge Camusso, Ana Inés Navarro y Juan Cruz Varvello, y analizó cómo el trabajo remoto influye en la desigualdad y la distribución de ingresos en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Puede leer: Regreso a oficinas crece: 48% trabaja presencial, pero 54% prefiere híbrido “La muestra muestra que el teletrabajo es realizado principalmente por mujeres (excepto en Ecuador), un resultado que está en línea con la literatura que analiza la participación laboral femenina y el empleo flexible”.

Un motor de ingresos con beneficios desiguales

La investigación revela que el teletrabajo tiene un impacto positivo en el ingreso laboral promedio, pero no afecta a todos por igual. “Los trabajadores de ingresos altos superan a los de ingresos medios en la capitalización de los beneficios del teletrabajo. Una posible explicación para este fenómeno está relacionada con cuestiones de productividad”, indica la investigación. En países como Perú, un incremento del 1% en la tasa de teletrabajadores eleva el ingreso medio en un 0,33%, mientras que en Ecuador el efecto es del 0,11%. Sin embargo, el dato preocupante es la asimetría. Los trabajadores con mayores ingresos y niveles educativos más altos son quienes más logran capitalizar las ventajas del trabajo remoto. Esto se debe a que ocupan puestos con tareas que requieren un uso intensivo de tecnologías de la información (TIC) y poseen una mejor infraestructura en sus hogares. “De hecho, en la mayoría de los países, los trabajadores con ingresos altos se benefician más de una mayor penetración del teletrabajo”. El estudio agrega: “Los trabajadores de ingresos medios enfrentarían mayores dificultades para aprovechar los beneficios económicos del teletrabajo... debido al tipo de tarea que realizan o a la infraestructura de su hogar en términos de acceso a las TIC y espacios de trabajo”.

El caso de Colombia: Entre la informalidad y el potencial

En Colombia, el panorama es complejo, según el estudio. Aunque se estima que el potencial de teletrabajo en el país oscila entre el 9% y el 21%, la realidad es que la adopción efectiva se sitúa apenas en el 3,2%. Asimismo, el perfil del teletrabajador colombiano es concentrado, por ejemplo, el 89% de los teletrabajadores en Colombia tiene educación universitaria o superior; a su vez, el 82% cuenta con un empleo formal, una cifra que contrasta con el 75,1% de informalidad que padece el mercado laboral general del país. Por otro lado, el 81% se desempeña en el sector de servicios. Por eso, Colombia se destaca, tristemente, por tener el nivel más alto de desigualdad en ingresos laborales por hora entre los países analizados, según el estudio. “Como un resultado robusto, observamos que Argentina se posiciona como el país menos desigual para todos los indicadores, mientras que Colombia exhibe el nivel más alto de desigualdad”, se lee en la investigación. Además, se observa un patrón en forma de “U”, es decir, el teletrabajo se concentra en los extremos de la distribución de ingresos, aunque los beneficios reales se disparan en el decil más rico. Siga leyendo: Trabajar desde casa aumenta las ganas de tener hijos, revela estudio

La brecha digital: el gran obstáculo