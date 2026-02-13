Trabajar desde casa aumenta las ganas de tener hijos, revela estudio

En un mundo donde las tasas de natalidad han caído por debajo de los niveles de reemplazo, la flexibilidad laboral, como trabajo en casa o teletrabajo, aparece como una solución inesperada.
Un reciente estudio titulado “Work from Home and Fertility”, liderado por Nicholas Bloom y seis investigadores más de las universidades de Stanford, de Princeton y el IFO Institute, reveló que trabajar desde casa está estrechamente vinculado a un aumento en las tasas de natalidad.
Tras analizar datos de 38 países, los expertos concluyeron que quienes teletrabajan al menos un día a la semana no solo tienen más hijos hoy, sino que planean tener más en el futuro.
Es decir, el teletrabajo rompe la barrera entre la carrera profesional y la crianza, permitiendo que las familias se expandan. A su vez, el informe destaca que el efecto se potencia cuando ambos miembros de la pareja tienen la opción de trabajar de forma remota.
