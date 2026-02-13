Trabajar desde casa aumenta las ganas de tener hijos, revela estudio

En un mundo donde las tasas de natalidad han caído por debajo de los niveles de reemplazo, la flexibilidad laboral, como trabajo en casa o teletrabajo, aparece como una solución inesperada. Un reciente estudio titulado “Work from Home and Fertility”, liderado por Nicholas Bloom y seis investigadores más de las universidades de Stanford, de Princeton y el IFO Institute, reveló que trabajar desde casa está estrechamente vinculado a un aumento en las tasas de natalidad. Tras analizar datos de 38 países, los expertos concluyeron que quienes teletrabajan al menos un día a la semana no solo tienen más hijos hoy, sino que planean tener más en el futuro. Es decir, el teletrabajo rompe la barrera entre la carrera profesional y la crianza, permitiendo que las familias se expandan. A su vez, el informe destaca que el efecto se potencia cuando ambos miembros de la pareja tienen la opción de trabajar de forma remota. Puede leer: Colombianos ya no tienen hijos: en diez años, nacimientos se desplomaron 31%

Porcentaje de adultos que trabajan desde casa al menos un día a la semana.

El efecto multiplicador en las parejas que teletrabajan

Así las cosas, uno de los hallazgos más significativos del informe es que el impacto se dispara cuando ambos miembros de la pareja teletrabajan. Según los datos, la fertilidad total estimada aumenta en 0,32 hijos por mujer cuando ambos compañeros teletrabajan uno o más días por semana, en comparación con parejas que deben asistir siempre a la oficina. En palabras de los autores, este fenómeno se debe a una causa clara: “Al facilitar la combinación del cuidado de los hijos con el empleo remunerado, los trabajos desde casa llevan a las mujeres y sus parejas a elegir una mayor fertilidad”. Por ejemplo, en Estados Unidos, este incremento es aún mayor, alcanzando los 0,45 hijos adicionales por mujer (un 18% más). Según el informe, “la fertilidad total es un 14% mayor (0,32 hijos más por mujer) cuando ambos miembros de la pareja teletrabajan al menos un día a la semana” en comparación con hogares donde nadie lo hace. Siga leyendo: En Antioquia las mujeres ya no llegan ni a tener un hijo en promedio, esto dicen las cifras del Dane

Más flexibilidad, menos “castigo” por ser padres

¿Por qué ocurre esto? La explicación de la investigación es que el teletrabajo facilita combinar la crianza con el empleo pagado. Como señala el documento, “la compatibilidad entre la familia y la carrera se ha convertido en un determinante clave de la fertilidad en los países de ingresos altos”. Al eliminar traslados y permitir una mejor gestión del tiempo, los trabajos remotos actúan como un facilitador que reduce los costos de carrera que tradicionalmente enfrentan las madres. Los investigadores identificaron tres motivos principales: una historia causal (es más fácil criar y trabajar a la vez), una historia de selección (las familias con hijos buscan estos empleos) y la disponibilidad de estas opciones como una fuerza que anima a las personas a elegir la paternidad.

Por lo tanto, “los trabajos desde casa hacen que sea más fácil para los padres combinar la crianza de los hijos con el empleo”. Además, el estudio plantea una comparativa reveladora sobre las políticas públicas. Históricamente, los gobiernos han intentado fomentar la natalidad mediante subsidios directos o inversión en educación temprana, muchas veces con resultados modestos o nulos. Sin embargo, los datos indican que el teletrabajo aporta aproximadamente 291.000 nacimientos anuales solo en Estados Unidos (un 8,1% de la fertilidad total). Según los autores, esta contribución es mayor que la lograda por todo el gasto gubernamental estadounidense en cuidado infantil y educación temprana.

Oportunidades por ocupación y nivel educativo

El equipo utilizó incluso inteligencia artificial avanzada para analizar millones de ofertas de empleo y descubrió que la fertilidad responde a las oportunidades de teletrabajo de cada profesión. “Las personas que se desempeñan en sectores con más opciones de trabajo híbrido o remoto están teniendo más bebés”. Además, este fenómeno tiene un marcado perfil educativo. El teletrabajo está muy concentrado entre personas con estudios universitarios y altos ingresos. Esto explica por qué se ha visto un “baby bump” o repunte de nacimientos especialmente entre mujeres con títulos de grado en países como Estados Unidos. “Las diferencias en las oportunidades de teletrabajo son fuentes importantes de variación en la fertilidad” en la era pospandemia. Conozca más: Estas son las nuevas condiciones para trabajar en casa y teletrabajo, según la reforma laboral

El impacto económico frente a las políticas públicas

Lo más sorprendente es que el teletrabajo parece ser más efectivo que muchos subsidios gubernamentales. Los autores sugieren que esta contribución es mayor que la que logra el gasto público en educación y cuidado infantil temprano. Asimismo, la investigación no solo mira al pasado, sino que proyecta cuánto podría mejorar la natalidad si el teletrabajo se extendiera a los niveles de países como Canadá o el Reino Unido. Para países con tasas de natalidad preocupantemente bajas, como Japón o Corea del Sur, expandir el teletrabajo a niveles como los de Canadá o Reino Unido podría aumentar la natalidad entre un 4% y 5%. En naciones europeas como Francia, Alemania o Italia, el incremento sería de un 2% a 3%. El estudio concluye que, dado que la mayoría de las personas se asientan en su profesión hacia los 30 años, la relación entre teletrabajo y tener más hijos no es una simple coincidencia, sino una respuesta causal a la disponibilidad de empleos “amigables” con la paternidad.

Un respiro ante la crisis demográfica mundial