Regreso a oficinas crece: 48% trabaja presencial, pero 54% prefiere híbrido

Volver a la oficina, paulatinamente, se está convirtiendo en la nueva realidad. Pero tampoco significa renunciar al trabajo remoto. En Latinoamérica, las empresas están encontrando un punto medio: menos improvisación y más estrategia en cómo, cuándo y para qué se trabaja presencialmente. Ese cambio queda claro en el estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral”, elaborado por WeWork junto a Michael Page. Allí se revela que el 48% de los trabajadores en la región ya está completamente en oficina, una cifra que contrasta con el 16% registrado en 2023. Más que un regreso total, lo que muestran los datos es una transición: las compañías están dejando atrás la etapa experimental del trabajo remoto para entrar en una fase de mayor madurez, donde el modelo híbrido toma forma con reglas más claras. Lea también: Trabajar desde casa aumenta las ganas de tener hijos, revela estudio

El híbrido no se va: sigue siendo el modelo favorito

El equilibrio entre casa y oficina se consolida como el nuevo modelo laboral. FOTO: GETTY

Aunque la presencialidad gana terreno, el trabajo híbrido sigue siendo el preferido. El 54% de los trabajadores asegura que quiere combinar días en casa con jornadas en la oficina. Actualmente, el 35% ya trabaja bajo este esquema, mientras que el modelo completamente remoto se reduce a una minoría. Además, el 35% de los encuestados dice que ahora va más a la oficina que hace un año, lo que refleja un ajuste progresivo en las decisiones empresariales. El cambio no es solo dónde se trabaja, sino para qué. Las empresas están rediseñando sus oficinas y dejando atrás los espacios pensados únicamente para tareas individuales. Ahora, la apuesta es clara: crear entornos que faciliten reuniones, creatividad y trabajo en equipo. No es casualidad que los trabajadores destaquen la integración, la comunicación directa y las relaciones personales como los principales beneficios de volver a la oficina. Este giro también está moviendo el mercado inmobiliario corporativo, donde cada vez pesa más la experiencia del equipo que la cantidad de escritorios. Conozca también: ¿Usted está entre esos? Más de 50% de los colombianos trabaja en casa y no tienen prisa por la presencialidad

Flexibilidad: la línea que no se puede cruzar

Aun así, hay algo que las empresas no pueden ignorar: la flexibilidad llegó para quedarse. El 18% de los profesionales no aceptaría un trabajo totalmente presencial, y el 31% descarta ofertas que no incluyan opciones remotas. Es decir, el talento sigue poniendo condiciones. “Hoy estamos viendo una etapa de madurez en la forma en que las empresas gestionan sus espacios de trabajo. Más que elegir entre remoto o presencial, las organizaciones están apostando por modelos híbridos que les permitan adaptarse a las necesidades del talento y a las dinámicas de colaboración que exige el negocio”, explicó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork en Latinoamérica. Le puede interesar: Mujeres en Colombia lideran preferencia por trabajo flexible: 86 % opta por esquemas híbridos o remotos

El nuevo equilibrio del trabajo

Lo que está pasando no es un simple regreso a la oficina. Es la construcción de un nuevo equilibrio.

Uno en el que las empresas buscan mantener la cultura y la colaboración, mientras los trabajadores defienden la autonomía que ganaron en los últimos años. Y en ese punto medio —cada vez más estructurado— es donde el trabajo híbrido deja de ser una tendencia y empieza a consolidarse como la nueva norma. Lea También: Estos son los beneficios en los equipos de trabajo al implementar trabajo híbrido y remoto Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué las empresas están pidiendo volver a la oficina?

Buscan fortalecer la colaboración, cultura organizacional y productividad en equipo, aspectos difíciles de replicar completamente en remoto.

¿Qué modelo laboral prefieren los trabajadores?