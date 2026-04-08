Regreso a oficinas crece: 48% trabaja presencial, pero 54% prefiere híbrido

Volver a la oficina, paulatinamente, se está convirtiendo en la nueva realidad. Pero tampoco significa renunciar al trabajo remoto. En Latinoamérica, las empresas están encontrando un punto medio: menos improvisación y más estrategia en cómo, cuándo y para qué se trabaja presencialmente.
Ese cambio queda claro en el estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral”, elaborado por WeWork junto a Michael Page. Allí se revela que el 48% de los trabajadores en la región ya está completamente en oficina, una cifra que contrasta con el 16% registrado en 2023.
Más que un regreso total, lo que muestran los datos es una transición: las compañías están dejando atrás la etapa experimental del trabajo remoto para entrar en una fase de mayor madurez, donde el modelo híbrido toma forma con reglas más claras.
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