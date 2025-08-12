¿Vendió el carro y no legalizó el traspaso? Tendrá plazo para hacerlo hasta diciembre

El Ministerio de Transporte anunció la prórroga para realizar el trámite de traspaso de vehículos a personas indeterminadas, adicionando 4 meses al plazo que inicialmente expiraba el 6 de agosto.

Las Secretarías de Tránsito y Movilidad del país están dando a conocer la medida, contenida en la resolución expedida por el MinTransporte el pasado 5 de agosto.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad de Bogotá explicó que la decisión fue tomada por el Ministerio de Transporte luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas durante la vigencia de la Resolución No. 44765 de 2022.

“... de acuerdo con las cifras suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, se pudo constatar que durante la vigencia del Acto Administrativo se adelantaron en total: 292.600 trámites de traspaso a persona indeterminada, lo que evidencia la importancia de este en la ciudadanía... Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro (4) meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado...”, señala la reciente resolución.

Desde la Secretaría de Tránsito del municipio de Dosquebradas, Risaralda, se recomendó que si usted tiene dudas con la situación financiera de su vehículo, puede acercarse a las dependencias Tránsito y Movilidad de cada localidad para conocer el estado de su deuda.

Y es que hasta el pasado 6 de agosto, era el plazo máximo estipulado por el Ministerio de Transporte para permitir que los propietarios de vehículos que desconocen el paradero del mismo, pudieran acceder al recurso de registro de propiedad a persona indeterminada y registro a favor del interesado.

Por eso se emitió un comunicado que amplía hasta el 6 de diciembre el plazo para este proceso.

“El traspaso de un vehículo bajo esta figura es considerado en el país como un trámite especial, ya que le permite a un propietario que vendió un vehículo sin traspaso de documentos al nuevo dueño, y adicionalmente, desconoce el paradero tanto del comprador como del vehículo, desvincularse legalmente de dicho bien”, explicó el secretario de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, Yeison Palacio, en información publicada en la web de esta entidad.

Para poder realizar este trámite, según se indicó, el interesado no solo debe recordar que tiene hasta el 6 de diciembre, sino que debe estar a paz y salvo por multas e impuestos, y demostrar que la pérdida de posesión de dicho bien ya tiene como mínimo un tiempo transcurrido de tres años.

“Muchos propietarios que hoy están en este proceso, llegaron a él porque vendieron sus vehículos con cartas abiertas, y pensaron que no les iba a pasar algo y hoy le está tocando pagar impuestos, multas y otros tributos por un bien que ya no tienen en su poder. Inclusive muchos ya han visto que les embargan sus cuentas de ahorros”, agregó el secretario Palacio.