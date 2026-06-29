Turismo extranjero sube 27,6% en Medellín, pese a 121 casos de hurtos a junio

El turismo internacional en Medellín continúa en expansión sostenida, según las cifras más recientes del Sistema de Inteligencia Turística (SITE). Los datos confirman que la capital antioqueña sigue consolidándose como un destino atractivo para los viajeros no residentes, a pesar de los 121 casos de hurto que se han presentado contra extranjeros en lo corrido del año en la ciudad. El balance final es positivo, pero no deja de generar alerta por la seguridad en la ciudad.
Entre enero y abril de 2026, el Aeropuerto Internacional José María Córdova registró 672.746 pasajeros en total. De esa cifra, el 56% correspondió a visitantes no residentes, es decir, alrededor de 376.737 extranjeros que ingresaron a la ciudad por ese punto migratorio.
Este resultado representa un crecimiento de 27,6% frente al mismo periodo de 2025, cuando habían llegado 295.071 viajeros extranjeros. El aumento confirma que la curva de esos visitantes no solo se mantiene, sino que se acelera año tras año.