Última semana para trasladarse de régimen pensional: así puede aprovechar la ventana de oportunidad

Solo queda una semana para que finalice la ventana de oportunidad creada por la reforma pensional que permite el traslado entre los regímenes público y privado, o viceversa, para un grupo específico de trabajadores que anteriormente no podía hacerlo bajo la Ley 100.
Esta posibilidad está dirigida a quienes se encuentran a menos de diez años de cumplir la edad de pensión y acreditan un número mínimo de semanas cotizadas.
En el caso de las mujeres, deben tener más de 47 años y haber cotizado al menos 750 semanas. Para los hombres, el requisito es tener más de 52 años y acumular 900 semanas o más.
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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, hizo un llamado a quienes aún evalúan la posibilidad de cambiar de régimen. “Ojo, quedan pocos días para quienes cumplan con los requisitos mencionados y estén considerando un traslado pensional. Es importante que los interesados revisen los requisitos y tomen la Doble Asesoría para decidir, de forma informada, si les conviene un posible traslado”, afirmó.