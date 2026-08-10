Temblor causó afectaciones en 13 vías de Quindío, Caldas, Valle y Risaralda: conozca los puntos

El Instituto Nacional de Vías (Invías) mantiene atención permanente en 13 puntos afectados de la red vial nacional que están bajo administración de la entidad, con trabajos concentrados en corredores de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda. Las afectaciones corresponden principalmente a deslizamientos traslacionales, caída de material vegetal y daños totales o parciales en las calzadas, ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4 ocurrido este lunes en Colombia. Mientras en algunos puntos ya se habilitó el paso, otros continúan bajo atención y monitoreo de las autoridades viales. Conozca: En vídeo | Los daños que dejaron en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década

Estado de las vías en Quindío

En Quindío, el Invías reporta afectaciones en los corredores Calarcá–Cajamarca, Armenia–Montenegro–Alcalá y Cartago–Alcalá. En la Ruta 4003A, Calarcá–Cajamarca, se presentan tres puntos afectados: los PR 17+0000 – 17+0050, 27+0000 – 27+0050 y 31+0000 – 31+0050. En los tres casos, la afectación inicial fue parcial y actualmente la vía se encuentra habilitada a un carril. Por su parte, en la Ruta 2901B, Armenia–Montenegro–Alcalá, se registran dos situaciones. En el PR 4+0800 – 4+0850 se presentó caída de material vegetal y el paso está habilitado a un carril. En el PR 5+0700 – 5+0750 se registró un deslizamiento traslacional, por lo que el punto permanece en atención. También hay una afectación en la Ruta 25VL07, Cartago–Alcalá, específicamente en el PR 1+0450 – 1+0500, donde se presenta un deslizamiento traslacional con afectación total. Este punto continúa en atención. Lea también: “Me salvé por cinco segundos de quedar atrapado”: así se vivió el terremoto en Manizales

Cuatro puntos afectados en la vía Puente La Libertad–Fresno

En el corredor Puente La Libertad–Fresno, correspondiente a la Ruta 5006, el INVÍAS reporta cuatro puntos afectados. El primero está ubicado en el PR 36+0000 – 36+0050, donde se presenta una afectación total y el punto permanece en atención. En el PR 47+0400 – 47+0450, también con afectación total, ya se encuentra habilitado un carril. La misma situación se registra en el PR 43+0200 – 43+0250, donde la afectación fue total, pero actualmente hay paso habilitado a un carril. Finalmente, en el PR 33+0000 – 33+0050, se reporta una afectación total y la vía está habilitada a un carril. Le interesa: Gobierno declaró desastre nacional tras el terremoto: ¿qué implica?

Vía Cali–Loboguerrero presenta cierre por deslizamiento

En el Valle del Cauca, el Invías reportó una afectación en la Ruta 1901, Cali–Cruce Ruta 40 (Loboguerrero), en jurisdicción de Dagua. El punto afectado corresponde al PR 55+0000 – 55+0100, donde se presentó un deslizamiento traslacional con afectación total. El sitio permanece en atención. Este corredor es uno de los principales enlaces viales entre Cali y el occidente del departamento, por lo que las labores de atención buscan recuperar las condiciones de movilidad en el tramo afectado.

Situación en las vías de Risaralda

En el corredor Cauyá–La Felisa, correspondiente a la Ruta 2508, en jurisdicción de Quinchía, se registró un deslizamiento traslacional con afectación total en el PR 17+0740 – 17+0750. De acuerdo con el reporte del Invías, este punto ya se encuentra habilitado totalmente. Vea también: Los terremotos más devastadores de Colombia: cinco sismos que marcaron la historia En Risaralda también se presenta una afectación en la Ruta 5003, Santa Cecilia–Asia, en jurisdicción de Pueblo Rico. En el PR 21+0100 – 21+0120 se registró un deslizamiento traslacional con afectación total. Este último punto permanece en atención por parte de las autoridades viales.

Invías mantiene monitoreo de los corredores afectados

El Instituto Nacional de Vías continúa con la atención de los puntos reportados en estos corredores de la red vial nacional, con intervenciones orientadas a recuperar la movilidad y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios. De los puntos afectados, varios ya cuentan con paso a un carril o habilitación total, mientras que otros continúan en atención debido a la magnitud de los deslizamientos y afectaciones registrados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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