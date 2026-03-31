El gobierno de Petro le negó la protección a mi hijo Miguel, a pesar del riesgo de seguridad que él les dijo que tenía; él sabía que lo podían matar porque había sido muy crítico con la paz total criminal de Petro”.

miguel uribe londoño,

padre del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitar medidas de protección para los investigadores judiciales que llevan adelante el expediente para establecer quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio, perpetrado el año pasado en Bogotá.