Delcy Rodríguez destituye a hermano de Cilia Flores y reestructura varios cargos del régimen venezolano

En un nuevo paso dentro del proceso de reestructuración institucional que impulsa su administración tras la caída de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha removido de sus cargos a figuras clave del entorno familiar de Cilia Flores, esposa del depuesto mandatario.

Una de las recientes decisiones, según el documento oficial 7.016 con fecha del 30 de marzo de 2026, confirma la destitución de Giuson Fernando Flores, hermano de Cilia Flores, quien se desempeñaba como director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) desde noviembre de 2024.

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Flores, que ha ocupado diversos cargos públicos durante el chavismo, incluyendo el de diputado y director del despacho de la Asamblea Nacional, será reemplazado por Hendrick José Perdomo Colmenares, quien tiene experiencia como viceministro de Seguimiento y Control del Comercio y director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Esta destitución se suma a la de Walter Ramón Gavidia, exesposo de Cilia Flores, quien fue removido de la presidencia de la corporación “Juntos Todo es Posible”, una entidad creada en 2025 para la rehabilitación de espacios públicos e infraestructura comunal. En su lugar estará el vicealmirante Aníbal Coronado, con el objetivo de “fortalecer el trabajo en las comunidades”.