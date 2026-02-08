x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Vivo un momento importante de mi carrera. Conozco el peso de mis palabras, de lo que digo y pienso. La vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que realmente era posible en este momento, y lo que estaba en mis manos, tuve que tomar decisiones. Empiezo un nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera agradeciendo a los que me apoyan”.

John Arias,

futbolista colombiano, en su mensaje tras fichar por el equipo Palmeiras de Brasil y no por Fluminense, en el que brilló con su fútbol y es ídolo.

