La hermandad subestimada “Unidos”, de Dan Scanlon

Suele ocurrirnos a las personas que leemos reseñas y críticas sobre películas que aún no han llegado a nuestras carteleras, que cuando por fin nos sentamos a ver alguno de los títulos muy elogiados en otros lugares, no les encontramos la gracia que otros resaltan. Probablemente porque las lecturas previas nos han llenado de expectativas que rara vez se cumplen. Es menos común el caso contrario: que ante una andanada de contenidos que demeritan una cinta, sea para nosotros una sorpresa positiva lo que en ella percibimos. Es lo que me acaba de pasar con “Unidos”, la última producción animada de Pixar, dirigida por Dan Scanlon, que había sido recibida con frialdad inusitada en su estreno global hace unas semanas. Algunos temíamos estar ante un paso en falso de la productora del tamaño de “Cars 2” o de “Buscando a Dory” y lo que encontraremos es una historia cuyo único defecto verdadero es no ser perfecta.

La imperfección puede ser incluso una virtud cuando la trama se centra en esa época chueca de la vida que llamamos adolescencia. Ian y Barley Lightfoot son dos hermanos que se llevan poca edad, que han llegado a la pubertad y a la juventud sin contar con su padre, quien falleció cuando eran muy chiquitos, dejándoles apenas un par de recuerdos. No podrían ser más diferentes: el uno es un muchachito tímido, incapaz de hablar en público, mientras que el otro pareciera no temerle a nada ni sentir vergüenza frente a nadie. Han salido adelante gracias a una mamá capaz de enfrentar lo que sea por ellos. La única diferencia con una trama que podría haberse filmado con actores reales, es que Ian y Barley hacen parte de un mundo de seres de leyenda, siendo ellos mismos unos elfos. El problema es que ese mundo escogió la tecnología en lugar de la magia y ahora las hadas han dejado de volar para volverse motociclistas y los centauros prefieren desplazarse en automóvil en vez de galopar.

Tal vez el problema sea de lectura, igual que cuando la gente decía que “Buscando a Nemo” era sobre un padre capaz de cruzar el océano por su hijo, cuando en realidad era sobre lo difícil que es para los padres que sus niños “dejen el nido”. Como el director confesó en alguna entrevista que perdió a su papá cuando tenía un año y no conservaba ninguna memoria sobre él, muchos “decidieron” que el tema de la película es la ausencia del padre. Pero en realidad “Unidos” es sobre lo que significa tener un hermano mayor; sobre lo “berracas” que son las mujeres que crían solas a sus hijos; sobre los parecidos que encuentran en sus hijos los que conocieron a los padres que ya no están; sobre la magia que tenía una época, una afición o una costumbre, que hemos dejado que se desvanezca por puro descuido y sobre lo fácil que sería revivir algo de esa magia si en verdad nos decidiéramos a hacerlo.

Muchos pensaron que era un problema que “Unidos” no fuera tan “redonda” como otros títulos de Pixar. Yo, el mayor de dos hermanos hombres que fuimos criados por una madre sola, siento que me gusta mucho, no a pesar de ello, sino por ello mismo.