La odisea de siempre. “Nunca, rara vez, a veces, siempre”, de Eliza Hittman

“¿A veces no quisieras ser hombre?”, le pregunta Skylar a su prima Autumn, en el vestidor del supermercado en el que trabajan. “Todo el tiempo”, contesta ella, sin drama ni humor en su tono. Como un hecho simple. Es un hecho, no una opinión ni una impresión, un hecho, que ser mujer es más difícil en este mundo. No sólo por los cólicos menstruales, que ya serían suficiente razón, sino porque son las mujeres las que se embarazan, que no es un verbo que se parezca a tropezarse, aunque algunos quieran...