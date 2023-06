¿Por qué es tan difícil escribir correctamente? Entre otras, porque ni la escuela ni la universidad enseñan sintaxis. Estoy generalizando, por supuesto. En todo caso, estas son normas sintácticas-ortográficas imprescindibles para escribir bien:

1. Entre sujeto y verbo no puede haber coma.

“Todas las personas que quieran pueden pedir una prórroga”. Todas las personas que quieran es el sujeto y pueden es su verbo.

2. Los vocativos siempre llevan coma.

“Hola, amigo”. Aquí amigo funciona como vocativo.

3. No hay coma entre verbo y complemento.

“Lo hizo no porque le dijeran, sino porque quiso”. Una coma entre hizo y no sería incorrecta.

4. Los incisos llevan comas siempre.

“Carlos, el hijo de la vecina, salió temprano”.

Preguntan los lectores

Luis Díaz. Este si no aparece hoy en el editorial de El Colombiano. Me parece que es una conjunción y debe ir junto. ¿Qué opinas?:

“En el caso Quintero, no solo no se conoce si no que no es claro a qué le dedica su tiempo el mandatario”.

Sí, Luis. Efectivamente, es la adversativa sino, no la secuencia si no. Esto es complicado. Creo que es más fácil entender cómo funciona si no primero, para luego entender, por descarte, la adversativa sino. Si es condición, va si no, separado. Si no hay condición, no es si no. Esta secuencia introduce una condición (prótasis) que luego rematamos con la conclusión (apódosis) de lo que ocurrirá si aquella condición no se cumple.

Sino sirve en estructuras del tipo No es blanco, sino negro. No hay ninguna condición expresada allí. En el editorial tampoco hay condición: no dice si no pasa esto, entonces ocurre esto otro. Por tanto, la forma correcta es “... no solo no se conoce, sino que no es...”. Una coma antes y sino en una sola palabra.

Luis Fernando Vanegas. Buenos días, Juan David. ¿Es correcto decir cuidémolos? ¿O debe decirse cuidémoslos?

No, Luis, no es correcto. Tenemos que llevar la conjugación hasta la s y, ahí, agregar el pronombre los: cuidemos + los.

Marleni Estupiñán. ¿Y la letra ñ tampoco está dentro del alfabeto?

Sí, claro que está. Y digo claro porque la ñ es la letra del español. Nuestro alfabeto lo heredamos del latín, por supuesto. Pero el latín no tiene ñ. Este sonido fue apareciendo dentro del español medieval y, al principio, lo escribían nn, que terminó reducida a n con señal arriba: ñ. Esta letra tampoco la tienen ni el francés ni el italiano ni el portugués, por nombrar estas tres hermanas de nuestro castellano. En francés, el fonema /ñ/ lo representa la secuencia gn, lo mismo que en italiano (lasagna). Es decir, gn suena /ñ/. Y en portugués, gh (como en Ronaldinho).