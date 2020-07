Pequeña genealogía de los viajeros del tiempo

Creo que se llamaba La casa voladora. Era una serie animada sobre unos niños que viajaban en el tiempo con su abuelo o con su tío o con un amigo viejo, no recuerdo bien el parentesco. Las historias que contaban me gustaban, aunque no entendí nunca por qué solo viajaban a los años de Jesucristo y renunciaban al placer de ver a los dinosaurios o viajar al futuro para saber si era cierto que los robots habían conquistado a la humanidad, como en las películas de Schwarzenegger. De todos modos sus aventuras...