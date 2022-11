La avalancha de conciertos que ha llegado a Colombia en este 2022 ha sido una experiencia kamikaze para los afiebrados a los shows en vivo. Luego de estar encerrados en cuarentena viendo shows a través de pantallas, la apertura económica, cultural y musical, llegó con una fuerza nunca antes vista en nuestro país.

En años pasados, fantaseabamos con festivales internacionales, y conciertos de artistas imposibles de presenciar en nuestro territorio, pero la consolidación de nuevas empresas, y cultores de nuevas tendencias artísticas y estéticas, llevaron a Colombia a aparecer en el radar de muchos artistas mundiales.

Este año llego una exquisita sobreoferta de conciertos de talla mundial a nuestro país, un bucle de antojos y de decisiones dificiles de tomar, y además antojos complejos para la economía de cualquier fanático a la música. Vivimos de antojo en antojo, tratando de darle manejo a las decisiones y a los sueños sonoros de la vida. Artistas nacionales e internacionales arribaron a Colombia, uno detrás de otro, como devolviéndonos tantos años de anhelos y ansiedad, algunos de ellos ya se presentaron y otros siguen esa correría que terminará el 2022 como el año de más conciertos en Colombia: Diamante Eléctrico, Carla Morrison, Knotfest, Harry Styles, Fito Páez, Bad Bunny, Andrés Calamaro, Vetusta Morla, Festival Cordillera, Pixies, Rata Blanca, El Cuarteto de Nos, Daddy Yankee, Maluma, Juanes, Morat, Andrés Cepeda, Guns N’ Roses, Sebastián Yatra, Ferxxo, The Killers, Hot Chip, Monsieur Periné, Pedro Guerra, Kevin Johansen, Muerdo, Arctic Monkeys, Vicente García, Kings of Convenience, Metronomy, Gipsy Kings, Puerto Candelaria, C Tangana, Camilo, Carlos Vives, Barón Rojo, Zoé, Jorge Drexler, Ana Gabriel, Quimera Fest, Rozalén, Caligaris, No Te Va Gustar, Herencia de Timbiquí, Dread Mar I, Pablo Alborán, Manuel Medrano, Eladio Carrión, Mora, Kevin Kaarl, Diego Torres, Bacilos, Alejandro Lerner, Conociendo Rusia, Shame, Bandalos Chinos, Kygo, Father John Misty, Ricky Martin, Juan Luis Guerra y un larguísimo etcétera que continúa hasta diciembre.

Ahora, lo justo y necesario sería que esa buena costumbre de visitas musicales a nuestro país se siga repitiendo año a año. Que lleguen los músicos con sus nuevas producciones discográficas, que lleguen los anuncios de la giras y nuestras ciudades brillen en esos carteles de ensueño, y que cada vez más nos acostumbremos a tener años de buena música en vivo. El público está respondiendo, es evidente, quizá hubo un cambio en la mentalidad del consumo de entretenimiento en vivo y esperamos que esa buena costumbre perdure, por el bien de todos.

También sería adecuado y oportuno, proponer que haya un equilibrio entre las ciudades colombianas. Se hace insostenible por tiempos y economía que una sola ciudad reciba a los visitantes de todo el país, sería un lindo ejercicio además que no solo las ciudades principales sino las intermedias pudieran ser protagonistas en el desarrollo cultural y musical de los shows en vivo en el país.

Por más conciertos en Colombia.