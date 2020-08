Un disco grabado en una cárcel

Las historias de nuestra música colombiana no tienen final. Me doy cuenta de eso cada vez que me acerco a un nuevo disco, o a un clásico empolvado. Cada que reviso la vida y obra de un compositor o intérprete o incluso una época en específico. Siempre termino divagando entre anécdotas, sonidos y descubrimientos nuevos que me hablan de la grandeza de nuestro legado, memoria y tradición musical.

Tenemos un tesoro sonoro guardado en los oídos y en el corazón y muchas veces ni nos acercamos a la cerradura...