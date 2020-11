Una sorpresa musical y futbolera desde Brasil

No me gustan las sorpresas, la verdad me dan pánico, será por eso que odio cuando se abre la puerta y todos gritan al unísono “sorpresa” mientras las bombas y las serpentinas se contonean pegadas a las paredes y ventanales. Tampoco me gusta cuando frente a la torta iluminada por las velitas, todo el mundo mira fijamente a los ojos del cumpleañero que no sabe si aplaudir, sonreír o llorar. A esas sorpresas me refiero, no me gustan y espero que entiendan este giro dramático en este texto que va para...