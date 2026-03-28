Construcción modular: eficiencia y sostenibilidad con precisión matemática

Construir va más allá de apilar materiales en obra. A medida que el mundo avanza hacia la fabricación off-site (fuera del sitio), la construcción modular propone una lógica distinta: estandarizar una medida base y replicarla en todos los componentes de una edificación para lograr una precisión milimétrica.
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Al consolidarse como sistema, este modelo tiene el potencial no solo de disminuir residuos y tiempos sino también precios de vivienda y ofrecer soluciones de bajo costo para proyectos VIS o VIP, que buscan rapidez y eficiencia sin sacrificar calidad.
En Colombia, este tipo de construcción es cada vez más utilizada, aunque aún persisten barreras normativas y culturales para el escalamiento del modelo. El desafío es industrializar el proceso sin comprometer la seguridad estructural.