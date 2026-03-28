x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Construcción modular: eficiencia y sostenibilidad con precisión matemática

Mayor productividad, mejores precios y reducción de tiempos. La construcción modular es el salto para un sector más eficiente y sostenible.

  • Escaleras prefabricadas de Argos: ejemplo de modularidad al ser complejas de construir en obra y tener repetitividad. FOTO: CORTESÍA ARGOS.
    Escaleras prefabricadas de Argos: ejemplo de modularidad al ser complejas de construir en obra y tener repetitividad. FOTO: CORTESÍA ARGOS.
  • Material off-site. FOTO: CORTESÍA ARGOS.
    Material off-site. FOTO: CORTESÍA ARGOS.
Salomé Arroyave Bedoya
Salomé Arroyave Bedoya
hace 16 minutos
bookmark

Construir va más allá de apilar materiales en obra. A medida que el mundo avanza hacia la fabricación off-site (fuera del sitio), la construcción modular propone una lógica distinta: estandarizar una medida base y replicarla en todos los componentes de una edificación para lograr una precisión milimétrica.

Lea también: Urbanización inteligente: cómo se está planificando la ciudad hoy

Al consolidarse como sistema, este modelo tiene el potencial no solo de disminuir residuos y tiempos sino también precios de vivienda y ofrecer soluciones de bajo costo para proyectos VIS o VIP, que buscan rapidez y eficiencia sin sacrificar calidad.

En Colombia, este tipo de construcción es cada vez más utilizada, aunque aún persisten barreras normativas y culturales para el escalamiento del modelo. El desafío es industrializar el proceso sin comprometer la seguridad estructural.

Un patrón matemático eficiente

La construcción modular es una coreografía basada en una medida base o módulo repetible. Imagine un patrón de 15 centímetros (cm). Si las baldosas miden 30 cm y las columnas 3 metros, todo encaja sin necesidad de cortes, desperdicios o ajustes en obra. No hay nada que sobre o falte porque todo está perfectamente calculado. Esta precisión matemática permite integrar modelos prefabricados y metodologías como la BIM (modelado digital para anticipar errores) y la construcción Lean (sistema para eliminar desperdicios y optimizar flujos).

Alejandro Restrepo, director de Proyectos Estratégicos de Urbanismo y Arquitectura de Medellín, explica que se trata de “armonizar las dimensiones de todos los elementos para que tengan una correspondencia proporcional, evitando reprocesos”. Así, el arquitecto deja de ser un dibujante de espacios para convertirse en un diseñador de metodología: “el gran desafío es articular nuestras ideas con los materiales existentes, conociendo sus proporciones y las posibilidades logísticas. De esta manera, tenemos esa coordinación modular desde la fase de diseño”.

Lo que dice la norma

Juan Manuel González, abogado y socio de la firma de derecho urbanístico PGP, explica que no existen reglas específicas para la construcción modular, lo que genera un vacío jurídico.

Por un lado, una circular de 2019 exonera de licencias a estructuras livianas o no permanentes, características de la construcción off-site, sin embargo González advierte que se ha abusado de esta norma para legalizar obras permanentes.

En cuanto a las permanentes, la discusión es si la Ley 400 de 1997 y la norma NSR-10 son suficientes. “Nuestro criterio es: si un ingeniero estructural adapta el sistema modular a las reglas de sismorresistencia el curador debe otorgar la licencia”, afirma González, pero hay quienes consideran necesario el concepto de la Comisión de Sismorresistencia para cada sistema, lo que, según el abogado, haría inviable la innovación masiva. Si bien la normativa camina más lento que la ciencia por temas de legislación, también se debe tener en cuenta que Colombia es un país de alto riesgo sísmico, donde la norma debe ser flexible, pero segura.

Más allá de las leyes, la constructora Argos identifica retos en la transición a la modularidad. Aunque las gerencias la aprueban, los líderes en obra se resisten, además, como señala, Alexander Pedraza, gerente de Soluciones Modulares de la empresa, “existe un dilema entre lo perfecto y lo práctico”; la construcción modular es milimétrica, la tradicional no tanto. Si no se planea esa integración desde el diseño, surgen colisiones técnicas que frenan la adopción del sistema.

Material <i>off-site</i>. FOTO: CORTESÍA ARGOS.
Material off-site. FOTO: CORTESÍA ARGOS.

Vamos por buen camino

Presiones como la escasez de mano de obra, el cumplimiento de cronogramas y la asertividad en presupuesto, están acelerando el interés industrial en el tema.

En Colombia, constructoras tradicionales ya exploran modelos industrializados. Argos es una de las que lidera la transición con un portafolio en concreto prefabricado que abarca desde escaleras, muros divisorios, de contención hasta fachadas arquitectónicas, losas y vigas.

Un ejemplo contundente de esta escala en el país es el Metro de Bogotá, cuyo viaducto se construye con dovelas “Gran U” prefabricadas. A la par han surgido firmas especializadas en off-site que ofrecen soluciones versátiles para uso comercial y habitacional.

Aunque el camino apenas se traza, la ambición es alta. “Estamos muy cerca de una articulación modular perfecta”, afirma Alejandro Restrepo. Para el arquitecto, el reto es “arriesgarnos a explorar más proyectos para definir criterios medibles. Colombia tiene un gran potencial para generar conocimiento científico que lleve soluciones no solo a las ciudades, sino a las regiones más apartadas y de difícil acceso”.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida