Prográmese para celebrar el Día Internacional de los Museos con el MAMM y el Museo de Antioquia

El próximo lunes 18 de mayo se celebra en el mundo el Día Internacional de los Museos bajo el lema “Museos uniendo un mundo divido”. Desde Medellín, el Museo de Arte Moderno (Mamm) propone una jornada de encuentro, diálogo y por supuesto arte.

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El Día Internacional de los Museos es una iniciativa promovida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que se celebra cada 18 de mayo desde 1977, buscando poner de presente el papel de los museos como espacios de intercambio cultural, encuentro, enriquecimiento social, desarrollo del entendimiento mutuo, cooperación y paz entre pueblos.

“Como parte de esta conmemoración, el MAMM celebrará con una jornada de entrada libre y programación especial pensada para públicos diversos. La invitación es a recorrer el museo, habitar sus espacios y conectarse con el arte desde múltiples lenguajes y experiencias”, dice un comunicado de la institución.

Durante toda la jornada del lunes habrá música, recorridos guiados, actividades colaborativas y encuentros comunitarios. Los visitantes podrán recorre las exposiciones actuales: Nos habitan pájaros y montañas; La luz, el fuego y la ceniza; El susurro del barro y Señal abierta. Lenguajes del arte actual. Las actividades serán con entrada libre.

Por su parte, el Museo de Antioquia extenderá la celebración desde el lunes 18 hasta el viernes 22 con recorridos mediados y una agenda pensada para detenerse, conversar y mirar de nuevo. Las actividades son diferentes cada día y no necesitan inscripción previa.