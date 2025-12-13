Las tendencias en vivienda que marcaron el 2025

Más que un concepto ambiental, es un factor clave en la valoración de los bienes raíces, que contempla el ahorro energético y la reducción de costos a largo plazo para los compradores. Así, cada vez más, la sostenibilidad es incorporada por las constructoras mediante certificaciones internacionales. “En la medida en que yo demuestre al siguiente comprador que es un inmueble que consume menos y que desde su diseño fue eficiente, finalmente destaco sobre otras opciones”, explicó Felipe Rojas, cofundador de CF Rojas.
