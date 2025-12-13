Las tendencias en vivienda que marcaron el 2025

1. Sostenibilidad, el nuevo valor agregado

Más que un concepto ambiental, es un factor clave en la valoración de los bienes raíces, que contempla el ahorro energético y la reducción de costos a largo plazo para los compradores. Así, cada vez más, la sostenibilidad es incorporada por las constructoras mediante certificaciones internacionales. “En la medida en que yo demuestre al siguiente comprador que es un inmueble que consume menos y que desde su diseño fue eficiente, finalmente destaco sobre otras opciones”, explicó Felipe Rojas, cofundador de CF Rojas.

2. Rústico: la estética que abrazó la tranquilidad

3. Minimalismo funcional: menos es más

Durante el 2025 la optimización de los lugares fue la apuesta para decidir la manera en la que queríamos vivir, desde la funcionalidad y la creatividad. El diseño también se enfocó en crear objetos que cuentan historias y ambientes que reflejan la personalidad de quienes los habitan. “Seguimos viendo materiales como piedras, maderas y fibras naturales, con tonalidades que promueven la calma e invitan a la introspección”, explicó Alejandro Salazar, director de Diseño de The Blue House.

4. Wellness: más que una casa, un hogar

El bienestar ganó terreno en el sector inmobiliario. “No se trata solo de construir espacios bellos, sino entornos que favorezcan la salud, la calidad de vida y la conexión con la naturaleza”, expresó el arquitecto Eduardo Vélez Patiño. Con lugares inspiradores y rincones tranquilos para el ocio o el silencio, el wellness se destacó por procurar, desde los diseños y construcciones, el ahorro de agua y energía, un menor impacto en la huella ambiental y grandes entradas de luz natural que invitan a la introspección y el movimiento.

5. La elegancia y carácter de la sombra