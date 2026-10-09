$!Los colores del año 2027 propuestos por Pintuco invitan a renovar el hogar desde la sencillez y el bienestar

El entorno cotidiano se ha visto expuesto en los últimos años a una aceleración constante. Entre la hiperconexión digital, las jornadas de trabajo híbrido y la saturación de información, la relación con los espacios privados ha atravesado un giro progresivo. La vivienda ya no cumple únicamente la función de resguardo, sino que se transforma en un espacio de equilibrio emocional y desconexión consciente.
Bajo este diagnóstico, Pintuco presentó las tendencias cromáticas que marcarán la pauta en el diseño de interiores para el próximo ciclo. Con el Verde Betula proyectado como el Color del Año 2027, la propuesta articula tres paletas pensadas para intervenir la atmósfera de las viviendas sin necesidad de grandes reformas ni presupuestos elevados.