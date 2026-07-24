Más allá de la tasa: estrategias para reducir el costo financiero de la vivienda

Muchos compradores dedican semanas a negociar el precio del inmueble, pero pocos invierten el mismo tiempo en analizar las condiciones del crédito que financiará esa compra durante 15, 20 o incluso 30 años. Esa diferencia puede representar decenas de millones de pesos.
El costo financiero de una vivienda no depende únicamente del valor de la propiedad ni de la tasa de interés. También intervienen el plazo elegido, la forma en que se amortiza el crédito, los seguros, los gastos asociados y las estrategias que el propietario implemente para reducir intereses a lo largo del tiempo. Entender estos elementos permite tomar decisiones más inteligentes y evitar pagar mucho más de lo necesario.
Uno de los errores más comunes es creer que el costo de una vivienda termina cuando se firma la escritura. Desde el broker multibanco Prohouse explican que el costo financiero reúne todos los gastos asociados a la compra y al mantenimiento de la propiedad: intereses del crédito, seguros obligatorios, impuestos, gastos notariales, escrituración, administración —cuando aplica— e incluso los costos de mantenimiento. “El valor del inmueble es solo el precio de entrada. El costo financiero refleja todo lo que implica ser propietario”, señalan.
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Carlos José Arango, cofundador del Club Invierte en Inmuebles, coincide en que muchas personas enfocan su atención en el lugar equivocado: “La gente se pasa semanas negociando el precio del apartamento y firman el crédito en 20 minutos sin preguntar nada. El precio lo pagas una vez, el costo financiero lo pagas cada mes durante 15 o 20 años”.