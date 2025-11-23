Somos nació en la comuna 13 tiene 900 empleados y conecta a 70.000 hogares

La historia de Forrest Heath es la de un joven que llegó a Colombia casi por accidente y terminó fundando una de las empresas de infraestructura digital que más rápido crece en el país: Somos Internet. A los 19 años aterrizó en Medellín sin saber español ni telecomunicaciones. Comenzó desde cero instalando puntos Wi-Fi en la Comuna 13. Ocho años después, lidera una compañía tecnológica con casi 900 empleados, cerca de 100 ingenieros y una red diseñada desde la raíz para competir con los grandes operadores tradicionales, ofreciendo velocidades inalcanzables con los modelos heredados de la industria. Somos Internet desarrolla hardware, software, redes urbanas y tecnología propia que ha permitido reducir costos, mejorar la calidad del servicio y ofrecer planes de una giga a precios entre 30% y 40% más bajos que la competencia. Con 70 mil clientes, expansión a Bogotá y Ciudad de México en curso, talento global y una visión que ya apunta a proyectos energéticos de gran escala, Forrest Heath, CEO de la compañía, es el invitado a ¿Qué me funcionó?, programa que se realiza con el apoyo de Ruta N. Él sostiene que la clave está en resolver problemas reales con ingeniería, velocidad de iteración y una misión lo suficientemente desafiante como para atraer a los mejores.

¿Cuándo llegó y qué es lo que hace Somos Internet? "Voy a empezar por lo que hago hoy y luego por cómo llegué aquí. Mi trabajo diario consiste en trabajar con algunas de las personas más inteligentes que he conocido. Principalmente, colombianos, aunque ya estamos trayendo gente de afuera. Construimos infraestructura mejor y más barata; en lo digital por ahora, pero también tocamos temas de energía. Para mí se trata de generar desinflación: bajar costos y mejorar la calidad de infraestructuras básicas. Esa ha sido la historia de la transformación de la calidad de vida de la humanidad. En algún momento todos trabajábamos en el campo para producir comida y, gracias a la mejora en infraestructura, hoy podemos estar aquí hablando de tecnología en un video de YouTube. Todo proviene de ingeniería que abarata y mejora lo básico, poniéndolo al alcance de más personas. ¿Qué hacemos puntualmente hoy? Somos un proveedor de Internet. Desarrollamos tecnología para cambiar la forma en que conectamos hogares y negocios. Hemos creado una tecnología nueva, diseñada por colombianos y por personas brillantes en el mundo, que reduce costos y mejora la calidad del servicio. Competimos directamente con los grandes telcos (compañías de telecomunicaciones) tradicionales, ganando clientes con una mejor oferta a menor precio. Y eso es posible porque cambiamos la tecnología desde la raíz". ¿Cuál es la diferencia entre Somos Internet y las grandes compañías de telecomunicaciones? "Algo muy particular de la industria es que todo comenzó con cable coaxial, redes diseñadas para enviar televisión, no datos bidireccionales. Muchas compañías grandes vienen de ese legado. Modificaron y repararon los sistemas por décadas. Incluso la fibra óptica actual usa la misma arquitectura conceptual de hace 20 años: un árbol con ramas donde todos comparten señal".

¿Qué hacen entonces? “No desplegamos una red tradicional de telecomunicaciones. Vimos cómo funcionan los centros de datos de Google, Facebook o Amazon: con arquitecturas Ethernet abiertas. Convertimos esa arquitectura de centro de datos en una red urbana. Quitamos la infraestructura telco tradicional y llevamos la red troncal directamente a cada hogar. En vez de un árbol, usamos anillos con redundancia, lo que mejora calidad y estabilidad. Lo básico: nuestro plan más barato es más rápido que el plan más rápido de los otros. Tenemos velocidades que nadie más puede ofrecer con su infraestructura actual. Y seguimos bajando costos y mejorando calidad”. Si ustedes pueden hacerlo, ¿por qué no las grandes telcos? “Les tengo respeto por su capacidad financiera, pero funcionan más como bancos de inversión que como compañías tecnológicas. Tercerizan casi todo: innovación, equipos, despliegue. Nosotros no. Hacemos todo en casa: tecnología, hardware, software, diseño y operación. Como SpaceX frente a Boeing: integración vertical. Cuando controlas todo, el sistema es más eficiente en costo y desempeño”. ¿Cómo llegó a Medellín? “Soy estadounidense, pero me considero paisa, porque los paisas son tan berracos que pueden nacer en cualquier lugar. Llevo ocho años acá. Llegué con 19. No terminé el colegio; empecé mi primer negocio a los 14 haciendo páginas web y software. Vine a visitar un amigo y, como dicen, ‘tres Doritos después’... aquí estoy. Vivía en Washington D. C. antes de llegar. Vine a pasar un par de meses. Mi amigo enseñaba inglés y francés en la Universidad de Envigado, y terminé conectado con Ruta N, donde necesitaban a alguien técnico para un proyecto de conectividad en la Comuna 13. Ahí empezó todo. No sabía español ni telecomunicaciones. Pasé dos años en San Javier armando redes, aprendiendo a punta de errores y de YouTube”.

Registro del equipo resolviendo una falla en la fiesta de fin de año, diciembre 2023. FOTO cortesía