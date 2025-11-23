Somos nació en la comuna 13 tiene 900 empleados y conecta a 70.000 hogares

La historia de Forrest Heath es la de un joven que llegó a Colombia casi por accidente y terminó fundando una de las empresas de infraestructura digital que más rápido crece en el país: Somos Internet. A los 19 años aterrizó en Medellín sin saber español ni telecomunicaciones. Comenzó desde cero instalando puntos Wi-Fi en la Comuna 13. Ocho años después, lidera una compañía tecnológica con casi 900 empleados, cerca de 100 ingenieros y una red diseñada desde la raíz para competir con los grandes operadores tradicionales, ofreciendo velocidades inalcanzables con los modelos heredados de la industria.
Somos Internet desarrolla hardware, software, redes urbanas y tecnología propia que ha permitido reducir costos, mejorar la calidad del servicio y ofrecer planes de una giga a precios entre 30% y 40% más bajos que la competencia. Con 70 mil clientes, expansión a Bogotá y Ciudad de México en curso, talento global y una visión que ya apunta a proyectos energéticos de gran escala, Forrest Heath, CEO de la compañía, es el invitado a ¿Qué me funcionó?, programa que se realiza con el apoyo de Ruta N. Él sostiene que la clave está en resolver problemas reales con ingeniería, velocidad de iteración y una misión lo suficientemente desafiante como para atraer a los mejores.