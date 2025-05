Apple prepara un nuevo iPhone curvo de vidrio para 2027: esto es todo lo que se sabe

Así lo ha adelantado el periodista de Bloomberg Mark Gurman, en su boletín Power On, quien ha detallado que se trata de un diseño en el que ya está trabajando la tecnológica, inspirado para celebrar el décimo aniversario del iPhone X, que también coincide con el año 2027.

De esta forma, será un iPhone que dispondrá de bordes curvados así como una pantalla sin cortes, con lo que se espera que la pantalla cuente con un mayor tamaño en el dispositivo, así como con una cámara frontal ubicada debajo para permitir un panel que vaya de extremo a extremo, tal y como ha recogido The Information. No obstante, no se han compartido más detalles de este nuevo diseño.

Este “iPhone curvado” llegará a finales de 2027, y antes de ello, la compañía también tiene previsto lanzar el primer iPhone plegable, tal y como ya ha adelantado Gurman en ocasiones anteriores, que incluirá un pliegue de pantalla con una tecnología que lo hará “casi invisible”.



