¡Explotadores, go home! Inadmiten a otro extranjero en Medellín por antecedentes de delitos sexuales

La ofensiva de las autoridades contra la explotación sexual de menores en Medellín sigue arrojando resultados. En las últimas horas, un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro tras ser detectado por sus antecedentes de delitos sexuales con menores de edad. Este caso, registrado entre el 14 de agosto, es el más reciente en la lista de extranjeros a quienes se les prohíbe el ingreso a la capital antioqueña por diferentes motivos.
La medida fue ejecutada por Migración Colombia, que puso al individuo a disposición de la Policía Nacional. Este extranjero, como otros, fue identificado mientras intentaba realizar un trámite migratorio en la terminal aérea.
Según datos de Migración Colombia, ya van inadmitidos 75 extranjeros en lo que va del año 2025, solo en el mes de agosto (Feria de Flores) 24 han sido devueltos a sus países de origen.