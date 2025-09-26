Barrio Colombia estrena mural con realidad aumentada y un recorrido por galerías

En la fachada de un taller de mecánica en el barrio Colombia, junto a grúas y camiones, hay un mural que rompe con la rutina de grasa y ruido.
Se trata de un retrato de don Carlos Peláez, mecánico hidráulico que lleva más de medio siglo reparando vehículos en este sector de Medellín. Junto a su rostro, pintado en tonos vibrantes de amarillo, azul y blanco, se lee una frase sencilla y poderosa: “Berraquera y tradición”.
Pero esta obra no es un mural cualquiera. Es la primera pieza de Ba.Colors, un laboratorio de arte urbano y tecnología que busca transformar este barrio industrial en un corredor cultural, al mejor estilo de Wynwood en Miami.