ARNm: cómo funciona la tecnología que nos salvó del covid y que frenaría al hantavirus

Un asesinato en una riña enlutó el Día de las Madres más tranquilo de la historia de Medellín

La jornada, además, dejó 300 casos de intolerancia, siendo la cifra más baja desde que se tienen cifras. Antes de la pandemia hubo años con hasta 15 asesinatos y más de 1.000 riñas en esta jornada.