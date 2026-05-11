ARNm: cómo funciona la tecnología que nos salvó del covid y que frenaría al hantavirus

La tecnología de ARN mensajero (ARNm), que durante la pandemia de covid demostró que podía producir vacunas eficaces en cuestión de meses, enfrenta ahora al hantavirus, un patógeno conocido desde hace décadas, pero que no cuenta con vacunas autorizadas en Occidente y con una variante americana que puede matar a cuatro de cada diez personas infectadas. Moderna, la biotecnológica con sede en Cambridge, Massachusetts, que perfeccionó esta plataforma durante la pandemia, trabaja desde septiembre de 2023 en una vacuna contra el hantavirus junto con el Centro de Innovación en Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea (VIC-K). El proyecto cobró visibilidad esta semana tras el brote registrado en el crucero neerlandés MV Hondius, que...