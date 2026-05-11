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Daniel Oviedo, Miguel Uribe y seguidores de Cepeda se encontraron repartiendo volantes en Medellín

La curiosa escena ocurrió en las inmediaciones de la estación Poblado del metro de Medellín.

  • Las campañas de Miguel Uribe, Paloma Valencia e Iván Cepeda coincidieron repartiendo volantes en las escaleras de acceso de la estación Poblado del metro de Medellín. FOTO: Cortesía
    Las campañas de Miguel Uribe, Paloma Valencia e Iván Cepeda coincidieron repartiendo volantes en las escaleras de acceso de la estación Poblado del metro de Medellín. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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A pocas semanas de la realización de la primera vuelta presidencial, una inusual coincidencia tuvo lugar en Medellín.

En los alrededores de las escaleras de ingreso a la estación Poblado del metro, el candidato a la presidencia Miguel Uribe Londoño, el candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo y varios seguidores de Iván Cepeda coincidieron repartiendo volantes.

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A través de varios videos que se publicaron en las redes sociales, quedó captado cómo los primeros en encontrarse fueron Miguel Uribe y los seguidores de Iván Cepeda, liderados por el concejal de Medellín, José Luis Marín, más conocido como Aquinoticias.

Los voluntarios de ambas campañas madrugaron desde las 5:30 de la mañana para entregar propaganda política a los viajeros del Metro.

Al percatarse de la coincidencia, Uribe Londoño y los voluntarios de Cepeda compartieron algunas palabras, cuando minutos después en el lugar también apareció el candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia.

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Oviedo abrazó a Miguel Uribe y con humor le entregó uno de sus periódicos y le estrechó su mano. A su vez, los voluntarios de Cepeda le entregaron un periódico a Oviedo, quien señaló ya haberlo recibido momentos atrás.

Entre risas, los voluntarios de las tres campañas se dispersaron y cada uno continuó abordando a los transeúntes de esa concurrida zona del sur de Medellín.

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