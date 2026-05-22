Supersociedades investiga a matriz de Isagén por presunta omisión en trámite legal

Según informó la entidad, el control sobre Isagén habría sido ejercido a través de las sociedades extranjeras Bre Colombia Hydro Finance Limited, registrada en Bermuda; Bre Colombia Uk Holdings Limited, con sede en Gran Bretaña; y Bre Colombia Hydro Investments, S.L., domiciliada en España.

La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura de una investigación administrativa y formuló cargos contra la sociedad extranjera Bre Colombia Hydro Holdings L.P., matriz de Isagen S.A. E.S.P., por presuntamente no solicitar a tiempo la inscripción de la situación de control ejercida sobre la compañía energética.

La actuación se originó tras las averiguaciones preliminares adelantadas por la Superintendencia, dentro de las cuales se realizó una visita administrativa a Isagen S.A. E.S.P. En ese proceso, la entidad identificó un posible incumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

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La norma establece la obligación de revelar en el registro mercantil las situaciones de control y los grupos empresariales dentro de los 30 días siguientes a su configuración.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, este requisito busca garantizar transparencia en el mercado y permitir que inversionistas, accionistas, acreedores y otros grupos de interés conozcan quién ejerce el control real sobre las estructuras empresariales.

Nini Johana Castañeda Quintero, superintendente de Sociedades, aseguró que “la revelación oportuna de las situaciones de control y de los grupos empresariales no es una simple formalidad registral; constituye una garantía de transparencia, confianza y adecuada información para el mercado”.

La funcionaria agregó que la legislación societaria colombiana exige identificar al verdadero controlador de las compañías, incluso cuando el control se ejerce mediante vehículos intermedios de inversión en otros países.