Gasto público ya pesa más que la inversión en el PIB de Colombia, un hecho inédito

Por primera vez en los registros de Colombia, el gasto público superó a la inversión productiva como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Según los datos del primer trimestre de 2026 recopilados por Corficolombiana, el gasto del Estado representó un 15,9% frente a un debilitado 15,7% de la tasa de inversión. Podría interesarle: Gasto público explicó el 46% del crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre de 2026 La cifra evidencia un modelo de desarrollo que, si bien logra mantener a flote la actividad económica gracias al impulso estatal y al déficit, termina por limitar de forma severa el potencial de crecimiento futuro.

¿Cuál es la incidencia del gasto público en la economía de Colombia?

Durante los primeros tres meses del año, la economía colombiana registró un crecimiento anual de 2,2%. El consumo de los hogares mostró una dinámica positiva y se aceleró al 2,6% anual frente al 2,3% registrado en el cuarto trimestre de 2025. Por su parte, el gasto público se disparó con un incremento anual del 8,5%. Sin embargo, la fragilidad detrás de este aparente equilibrio queda al descubierto cuando se retira el andamiaje estatal. Al descontar el peso del gasto público, el crecimiento real de la economía colombiana habría sido de apenas un 1,6%. Esto demuestra la profunda dependencia de los recursos públicos.

¿Qué dicen los analistas sobre el alto gasto público en Colombia?

La sustitución de la inversión privada por el gasto del Gobierno genera serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo macroeconómico. César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, advierte que aunque este esquema otorga un impulso visible en el corto plazo, representa una costosa factura que tarde o temprano “terminaremos pagando todos los colombianos en el futuro”. De hecho, la formación bruta de capital, indicador clave de la inversión, sufrió una contracción anual de 3,4%, ubicando la tasa de inversión en niveles históricamente bajos. Los analistas explican que la naturaleza del gasto y de la inversión operan con lógicas temporales completamente opuestas. Mateo Castaño, ingeniero y analista financiero, detalla de forma muy sencilla que el PIB se compone de lo que consume la gente, lo que consume el Estado, lo que el país invierte y el comercio exterior. Encuentre: El próximo gobierno deberá emitir más deuda sin importar quién gane en las elecciones: JP Morgan Para Castaño, el gasto se siente y se disfruta en el presente, pero traslada su costo hacia los próximos años, en especial si se financia a punta de deuda. En cambio, con la inversión el esfuerzo es presente pero el beneficio es futuro. El analista agrega que en una economía sana la inversión debe ser superior al gasto público. Para entender cómo se llegó a este punto, Castaño recuerda que el país ha encadenado tres momentos adversos para la inversión en los últimos 10 años. El primero ocurrió en 2016 debido al fuerte shock petrolero, un momento en el que los precios del crudo se vinieron abajo y provocaron que se dejara de invertir en proyectos de este sector clave. La segunda caída llegó con la pandemia, una crisis en la que la inversión se desplomó ante la falta de certeza sobre el futuro.

Durante esa emergencia sanitaria, el Estado aplicó una política contracíclica aumentando temporalmente el gasto para sostener la economía. Aunque esta medida debía terminar en 2021, en Colombia se demoró más tiempo del previsto. Finalmente, la tercera caída se ha agravado con el actual Gobierno, pues los analistas señalan que la inversión continuó descendiendo debido a la inestabilidad y la falta de certeza que generan los decretos, anuncios oficiales y política tributaria para las empresas.

Los sectores económicos más golpeados en Colombia

El rezago estructural no es un fenómeno aislado y se refleja con fuerza en los sectores intensivos en capital. El análisis del Centro de Pensamiento Económico Anif ratifica que el sector público se consolidó como uno de los grandes soportes del inicio de año debido a factores institucionales y contrataciones asociadas a procesos electorales. De hecho, Anif destaca que la remuneración de los asalariados de la organización electoral registró un crecimiento del 104% en el trimestre. Al aislar el efecto de la administración pública, la salud y la educación de no mercado, los cálculos de la entidad reducen el crecimiento del PIB a un modesto 1,5%. Lea más: Deuda externa pública de Colombia escaló a US$157.000 millones y ya supera el 34% del PIB En la otra cara de la moneda, la construcción y el sector agropecuario siguen hundiéndose en terreno negativo. La agricultura continuó a la baja con una contracción anual de 1,4%. Este descenso se atribuye especialmente a la menor producción de café. Por su parte, la construcción mantuvo su tendencia a la baja con una contracción anual de 5,4% debido a la menor edificación residencial y no residencial.

¿Por qué hay un desbalance en la economía colombiana?

El comportamiento reciente de los indicadores abre interrogantes sobre el rumbo de la política monetaria y las metas anuales. Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, coincide en que la economía sigue manifestando un desbalance estructural preocupante entre el consumo final y la inversión. Ante este panorama, Reyes anticipa repercusiones en el mercado de tasas. Los resultados reportados son consistentes con la aceleración en el costo de vida, por lo que se podrían esperar mayores incrementos de tasas por parte del Banco Central en los próximos meses. ¿Qué puede hacer el próximo Gobierno de Colombia?