Urabá está bajo el agua: hay ocho municipios con calamidad pública por los aguaceros

Escuelas y hospitales inundados en Murindó; vías colapsadas en Necoclí, Apartadó y San Juan de Urabá; viviendas y cultivos destruidos en Arboletes, Turbo y San Pedro de Urabá. Ese es el crítico panorama que dejan las intensas lluvias de los últimos días en la subregión, donde más de 7.500 familias están damnificadas. De los 11 municipios que tiene Urabá, 10 reportan afectaciones. Los más golpeados siguen siendo Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá. En el caso de Arboletes, cerca del 80% de su zona rural presenta afectaciones severas. La malla vial está destruida, los cultivos se perdieron y numerosas familias tuvieron que abandonar sus viviendas.

“Tenemos deterioro total de la malla vial rural, pérdidas de cultivos, animales y enseres. Se han presentado deslizamientos de tierra que han afectado viviendas y muchas familias lo han perdido todo”, explicó el secretario de Gobierno de Arboletes, Fredys Vega. En cuanto a Necoclí, la creciente de ríos y quebradas obligó a la evacuación inmediata de familias que habitan en las riberas del río Mulatos, río Tulapa y la quebrada Mulaticos. La ola invernal tiene azotado a este municipio que además de las pérdidas de cultivos y daños en viviendas, también se encuentra incomunicado. Entérese: ¡Milagro en el Urabá! En plena inundación, menor sobrevivió colgado de un árbol durante 15 horas Las lluvias generaron el colapso del puente que conecta a Urabá con Montería, ubicado sobre el río Mulatos. La caída de esta estructura, en una de las vías nacionales más importantes para Urabá, dejó cerca de 50.000 personas incomunicadas, obligando a las comunidades a desviar el tránsito por rutas alternas. “Es una situación que no habíamos visto jamás de la magnitud con la que se presenta en esta ocasión”, expresó Néstor Cantero, líder social en Urabá. Desde la zona de la emergencia, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que ya solicitó apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a la Séptima División del Ejército para instalar un puente militar que permita restablecer el flujo vehicular.

“Estamos usando todo el lleno de nuestras capacidades para mitigar esta situación. Aquí vamos a estar hasta que logremos controlarla”, afirmó el mandatario. La dimensión de la crisis llevó incluso al presidente Gustavo Petro a pronunciarse públicamente. En un mensaje publicado en su cuenta de X, tras divulgar imágenes de Murindó completamente inundado, dijo: “No es de mentiras la crisis climática”. En las zonas afectadas, se activó el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, que dispuso de tres helicópteros para el traslado de ayudas humanitarias. Sin embargo, las condiciones climáticas han impedido varios vuelos, retrasando la llegada de asistencia a sectores críticos. Le puede interesar: Urabá, Antioquia, está inundado tras los aguaceros del fin de semana: 1.500 familias damnificadas A raíz de esto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) desplegó equipos técnicos de ingenieros y geólogos para evaluar daños y acompañar el proceso de caracterización de las familias damnificadas. De manera paralela, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia mantiene 15 frentes de maquinaria amarilla activos en Urabá, con el objetivo de habilitar vías y atender derrumbes.

Sin energía y con restricciones

Las lluvias también impactaron los servicios públicos. EPM trabaja para restablecer la energía en sectores de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá, donde las inundaciones han dañado la infraestructura eléctrica. En San Juan de Urabá, además, fue necesario suspender el servicio de gas natural en el barrio Juanchito por daños en la tubería sobre el río San Juan. La Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién ordenó la suspensión temporal de maniobras de arribo y zarpe para embarcaciones menores, debido a las lluvias y a los fuertes vientos.